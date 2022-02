Rusland puster til ilden og udviser USA's viceambassadør

Rusland har udvist USA's viceambassadør i Moskva, Bart Gorman.

Det bekræfter en talsperson for USA's udenrigsministerium torsdag.

Talspersonen kalder udvisningen af viceambassadøren for 'uprovokeret'. USA overvejer, hvilke skridt der nu skal tages som modsvar, tilføjes det.

- Vi kan bekræfte, at Rusland har udvist viceambassadør i Rusland Bart Gorman. Ruslands handling mod vores viceambassadør var uprovokeret, og vi anser det som et eskalerende skridt. Vi overvejer vores svar.

- Nu, mere end nogensinde, er det kritisk, at vores lande har det nødvendige diplomatiske personale på plads for at facilitere kommunikationen mellem vores regeringer, siger talspersonen.

Udvisningen sker, på et tidspunkt hvor spændingerne mellem Rusland og Vesten er høje. USA vurderer, at risikoen for, at Rusland invaderer Ukraine, er 'meget høj'.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, torsdag.

Rusland har over 100.000 soldater ved grænserne til Ukraine.

Talspersonen oplyser, at Gorman har et gældende visum og har været i Rusland i mindre end tre år.

Rusland hævder, at soldater er ved at blive trukket tilbage fra Ukraines grænser. De har været der som del af militære øvelser, lyder en del af forklaringen på den militære oprustning.

Stormagter i Vesten ser ingen tegn på en russisk tilbagetrækning.

Men selv med over 100.000 russiske soldater ved grænserne ønsker Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, ikke styrker fra allierede til stede i landet.

Det siger han torsdag.

- Vi har ikke brug for soldater med udenlandske flag på vores territorium. Det spørger vi ikke efter.

- Vi vil ikke give Rusland nogen yderligere grunde til at sige, at vi har udenlandske baser her, som de er nødt til at forsvare sig imod, siger han.

Med andre ord frygter han, at soldater fra allierede kan give Rusland påskud for et angreb.