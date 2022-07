Rusland reducerer gasforsyning: - Vi har slet ikke forstået omfanget

Russerne bruger energi som et potentielt våben, siger seniorforsker, efter Rusland har besluttet at reducere gasleverancen gennem Nord Stream 1. Specielt til vinter kan det blive et problem, lyder meldingen

Fra i morgen, onsdag, vil det statslige russiske gasselskab Gazprom reducere gasforsyningen til Tyskland via Nord Stream 1 yderligere.

Den daglige gasforsyning via gasledningen bliver reduceret til 33 millioner kubikmeter. Det svarer til cirka 20 procent af den maksimale kapacitet.

Ekstra Bladet har forhørt sig hos Trine Villumsen Berling, der er seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), om hvad den reducerede gasleverance betyder for Danmark.

- Den gas vi pt. får i DK kommer via Tyskland. Og derfor kan meget af den naturgas, vi bruger i Danmark lige nu være fra Nord Stream 1. Men vi ved det ikke.

- Der vil blive kamp om den gas, der er i Europa lige nu, og det kan betyde, at vi skal købe den til en højere pris, eller helt undvære. I Danmark er vi langt i forhold til at imødegå dette. I hvert fald på kort sigt, siger Trine Villumsen Berling.

Trine Villumsen Berling forsker i sikkerhedspolitik, teknologiens indflydelse på politiske processer, sikkerhedspolitiske ekspertiseformer, vestlig sikkerhedsarkitektur, og energisikkerhed med særligt fokus på Østersø-regionen, Nord Stream 2 og relationen til Rusland. Foto: DIIS

'Alvorligt'

Ifølge Trine Villumsen Berling er det 'alvorligt', at russerne så kraftigt har reduceret deres levering af gas.

- Vi er i fuld gang med at fylde gaslagrene her over sommeren for at have nok til den kommende vinter. Vi bruger typisk mest gas om vinteren, fordi store dele af Europa – fx ca. 50% af de tyske hjem – opvarmes med gas.

- Vi kommer ikke til at nå at fylde nok op med det niveau, der kommer nu. Så vi går en hård vinter i møde i Europa, siger hun.

Russernes reduktion i gassen kan forklares med et ord: politik. Så klar er meldingen fra Trine Villumsen Berling.

- Russerne har i lang tid set energi som et potentielt våben. Helt tilbage i 1994 sagde Jevgenij Primakov, der dengang ledede deres efterretningstjeneste, at de måtte se energien som et våben, fordi den militære kapacitet var for lille.

- Det har man følt i mange år i de tidligere sovjetstater som fx Litauen og Polen. Så man følger egentlig en gammelkendt plan her. Vi er bare ikke vant til, at den rammer os i Vesteuropa.

Ny aftale

EU-landene er netop blevet enige om en aftale, der indeholder reduktioner i gasforbruget med 15 procent. Dermed gør landene nu for alvor klar til en vinter, hvor gasleverancerne fra Rusland vil være forbundet med stor usikkerhed.

Trine Villumsen Berling kalder det 'en god start', men lægger samtidig vægt på, at vi langt fra er i mål.

- Det er ikke nok. Der skal fart på den grønne omstilling, og vi skal vænne os til at bruge mindre energi. Ellers bliver det grimt. Vi har slet ikke forstået omfanget af, hvad der er i gang.

- Vi står til at fejle geopolitisk og også på den klimapolitiske dagsorden. Og det er begge to store sikkerhedspolitiske dagsordener, som vi skal forsøge at imødegå samtidig, siger hun.

Gazprom reducerer gasleverancen via Nord Stream 1 yderligere. - Det kan blive alvorligt, lyder det fra forsker. Foto: Hannibal Hanschke

'Op i gear'

Ifølge russerne skyldes den manglende gasleverance, at en gasturbine skal vedligeholdes, men den præmis køber Trine Villumsen Berling ikke, selvom hun medgiver, der sagtens kan være et problem med gasturbinen.

- Der står jo en anden rørledning, som ikke har fået sin godkendelse endnu. Nord Stream 2. Og mon ikke man kunne finde en reservedel der, man kunne bruge som erstatning? Der er sikkert et problem, men der er samtidig ikke vilje til at løse problemet.

- Det peger i retning af noget, som vi faktisk forsker i på DIIS i min gruppe: At sikkerhedspolitikken er blevet 'teknificeret'. Man bruger teknikken som løftestang til at presse hinanden geopolitisk. Rusland er virkelig mester i det her. Det har hele konstruktionen af de to nord Stream ledninger vist. EU skal virkelig op i gear for at følge med, siger hun afslutningsvist.