Rusland registrerer rekordhøjt antal døde med covid-19

Rusland har lørdag registreret rekordmange døde med coronavirus på en enkelt dag med 968 dødsfald.

Det oplyser landets sundhedsmyndigheder ifølge The Guardian.

Dermed fortsætter den kedelige tendens, der har set landet sætte nærmest daglige dødsrekorder i løbet af oktober.

De 968 dødsfald lørdag er cirka 100 flere, end Rusland i gennemsnit registrerede om dagen i slutningen af september.

I de 24 timer op til lørdag har landet også registreret over 29.000 nye smittetilfælde.

Ifølge The Guardian bebrejder myndighederne landets lave vaccinationsrate samt spredning af den mere smitsomme Delta-variant for det stigende antal dødsfald.

Ruslands vicepremierminister, Tatiana Golikova, sagde fredag, at 47,8 millioner indbyggere havde fået mindst et stik mod virusset.

Det svarer til omkring 33 procent af Ruslands befolkning på 146 millioner.

42,4 millioner eller omkring 29 procent af befolkningen er færdigvaccinerede.

Trods situationen har regeringen i Moskva afvist at lukke landet ned igen. I stedet er det op til de regionale myndigheder at indføre nye restriktioner, hvis de finder det nødvendigt.

I visse dele af landet - inklusive storbyerne Moskva og Sankt Petersborg - fortsætter livet derfor stort set som normalt.

Det betyder ifølge The Guardian blandt andet, at de fleste virksomheder holder åbent som sædvanligt, og at krav om mundbind ikke bliver håndvævet.

Ifølge de russiske myndigheder har landet officielt registreret 215.453 døde under pandemien.

Ifølge Ruslands statistikbureau, Rosstat, ligger tallet dog nærmere i omegnen af 418.000.

Årsagen til forskellen er, at de russiske myndigheder kun tæller dødsfald, hvor covid-19 bliver set som den direkte årsag.

Rosstat inkluderer imidlertid også folk, der var smittet med covid-19, men døde af andre årsager, samt folk hvor det ikke kunne bekræftes at covid-19 var skyld i dødsfaldet.

Ses antallet af dødsfald i forhold til Ruslands indbyggertal, er Rusland det land i verden med 48.-flest dødsfald på en liste udarbejdet af statistiksiden Worldometers.