Rusland sender brev til Danmark

Ruslands udenrigsminister har sendt et brev direkte til flere Nato-lande, herunder Danmark

Ruslands udenrigsminister mener, at de vestlige lande bryder deres forpligtelser. Det har fået ham til at sende breve direkte til flere Nato-lande - heriblandt Danmark.

Det skriver TV 2, som har fået det bekræftet af Udenrigsministeriet.

'Danmark har modtaget et lignende brev, som vi er ved at kigge på sammen med vores allierede og partnere', skriver de til TV 2.

15. december kontaktede Rusland USA og Nato med en række krav, der blandt andet lød på, at Nato ikke må optage Ukraine som medlemsland. Det krav afviste USA og Nato i et brev til Rusland for en uge siden.

Kravene vil Rusland have opfyldt, hvis den højspændte situation mellem Rusland og Ukraine skal afvæbnes.

Ifølge TV 2 efterspørger Rusland blandt andet et klart svar på, hvordan 'deres partnere forstår deres forpligtelse til ikke at styrke deres egen sikkerhed på bekostning af andre landes'.

Derudover skriver udenrigsministeren også: 'Hvis I afstår fra denne forpligtelse, beder vi jer tydeligt angive det.'

Det norske medie VG skrev tirsdag, at den norske regering ligeledes har modtaget et brev fra Rusland, der har bedt om Norges 'syn på sikkerhedssituationen i Europa'.

