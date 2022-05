Rusland stopper levering af gas til Ørsted

Rusland har gjort alvor af truslen og lukket for gassen til Danmark. Det skriver Ørsted i en pressemeddelelse, hvori de oplyser, at det statsejede russiske selskab Gazprom vil stoppe leveringen af gas til Ørsted. De stopper leveringen i morgen 1. juni.

Det sker efter, at Ørsted har afvist at betale for gassen i russiske rubler.

- Vi står i Ørsted fast på vores afvisning af at betale i rubler, og vi har forberedt os, så vi forventer fortsat at kunne levere gas til vores kunder. Situationen understreger, at vi i EU skal være uafhængige af russisk gas ved at accelerere udbygningen af vedvarende energi, siger direktør Mads Nipper ifølge pressemeddelesen.

Der er ikke en direkte gasrørsledning mellem Danmark og Rusland, og derfor kan Rusland ikke lukke direkte for gassen, skriver Ørsted.

Det vil altså stadig være muligt at bruge sit gasfyr i Danmark, men gassen skal nu købes fra det europæiske marked.

Energistyrelsen oplyser ligeledes, at man ikke forventer, at udviklingen vil skabe problemer med gasforsyningen i Danmark.

Siden krigen brød ud i Ukraine, har der været kritik af den danske energigigant, der ikke mente, at de kunne komme ud af en handelsaftale med Gazprom.

Kravet om at der skulle betales for gassen i russiske rubler, ville Ørsted dog ikke gå med til. Man har undervejs holdt fast i, at man vil betale i euro.

Opdateres...