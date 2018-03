Rusland svarer igen: Udviser 23 britiske diplomater

Det russiske udenrigsministerium meddeler lørdag, at det udviser 23 britiske diplomater.

De har fået en uge til at pakke deres kufferter og være ude af landet.

Samtidig meddeler ministeriet, at en tilladelse til at åbne et generalkonsulat i Sankt Petersborg trækkes tilbage.

Desuden skal briterne lukke British Council. Det er Storbritanniens organisation for kultur- og uddannelsesmæssig samarbejde internationalt.

Ifølge hjemmesiden for British Council i Rusland ligger det i Moskva.

- 23 diplomater på den britiske ambassade i Moskva erklæres persona non grata og skal være ude inden en uge, hedder det i en erklæring fra udenrigsministeriet.

Erklæringen er udsendt, kort efter at Storbritanniens ambassadør, Laurie Bristow, har fået overbragt samme besked på et møde i ministeriet.

Udvisningen kommer som svar på, at Storbritannien i onsdags udviste 23 russiske diplomater. Det skete i kølvandet på angrebet med nervegift mod en russisk eksspion og hans datter.

Sergej Skripal og datteren Julia blev 4. marts fundet bevidstløse i byen Salisbury i det sydvestlige England.

Skripal var tidligere dobbeltagent, men kom til Storbritannien i 2010 i forbindelse med en udveksling af spioner mellem Rusland og USA.