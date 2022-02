Rusland truer Danmark

Den russiske ambassadør truer med, at Danmarks nye militære samarbejdsaftale med USA vil få konsekvenser.

Det skriver Politiken på baggrund af en mail fra Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin.

Ambassadøren mener, at det nye samarbejde vil bidrage til yderlige konfrontation og dermed få konsekvenser for sikkerhedspolitikken i hele det nordlige Atlanterhav, i Østersøen og i Arktis.

'Det er en åbenlys bekræftelse på USA's og Natos kurs mod at sikre sig militær dominans i verden,' skriver ambassadøren i en mail.

Reaktionen kommer oven på torsdagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Morten Bødskov (S) fortalte om en mulig ny militæraftale med USA.

Bliver den nye aftale til virkelighed, vil det betyde amerikanske soldater og militært udstyr på dansk grund. Noget, som Rusland tydeligvis ser som en klar provokation.

Ruslands ambassadør påpeger desuden i sin mail, at et samarbejde mellem Danmark og USA går imod princippet om udelelig international sikkerhed. Et punkt, russerne ser som et stort stridspunkt i den øjeblikkelige konflikt omkring Ukraine.

Udelelig international sikkerhed betyder, at sikkerhedspolitikken for ét land har betydning for andre lande og deres sikkerhedspolitik.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En ekspert giver sit bud på, hvordan en krig mellem Nato og Rusland ville se ud.