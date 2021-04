Rusland vil bygge ny rumstation

Rusland gør klar til at forlade Den Internationale Rumstation og bygge deres egen

Rusland er klar til at bygge en ny rumstation. Alt det kræver er en tommel op fra præsident Vladimir Putin.

Det fortæller chefen for det den Føderale Russiske Rumfartsorganisation (Roskosmos, red.), Dmitry Rogozin, ifølge CNN.

- Hvis vi i 2030 efter vores plan kan sætte stationen i kredsløb, vil det være et kolossalt gennembrud. Viljen, til at tage et nyt skridt i bemandet rumforskning, er der, siger den russiske Roskosmos-chef.

Siden Den Internationale Rumstation (ISS, red.) blev sendt i kredsløb i 1998, har Rusland arbejdet tæt sammen med ærkefjenderne fra USA, men projektet om ny base i rummet markerer et nyt kapitel i russisk rumforskning.

Forlader ISS

Rusland har samtidig planer om at forlade projektet med ISS fra 2025.

Det fortæller den russiske vicepremierminister, Yuri Borisov, der siger, at man vil informere de øvrige parter i ISS-projektet om beslutningen.

Hvis russernes rumstation bliver til noget, vil den ifølge Dmitry Rogozin modsat ISS ikke være bemandet hele tiden, fordi dens bane om jorden vil udsætte den for højere stråling.

Han udelukker heller ikke, at udenlandske besætninger kan besøge stationen, men stationen skal være national.

- Hvis du vil have det godt, gør det selv, siger han.

Der er plads til en besætning på 11 mennesker på Den Internationale Rumstation, og der har i alt været 242 astronauter og kosmonauter ombord fordelt på 19 nationer.

Én dansker har været ombord på Den Internationale Rumstation. Det var i 2015, hvor Andreas Mogensen forskede i syv dage på stationen.

Han er samtidig den eneste dansker nogensinde, der har været i rummet.