Rusland: Vores vaccine er 92 procent effektiv

Efter at den amerikanske virksomhed mandag offentliggjorde foreløbige resultater af deres test med en vaccine mod covid-19, følger Rusland nu efter med indledende resultater af en tilsvarende test af vaccinen Sputnik V.

Det skriver Reuters.

De foreløbige resultater viser ifølge Russian Direct Investment Fund (RDIF), at vaccinen er 92 procent effektiv mod covid-19. Mandag lød det fra Pfizer, at den vaccine, de udvikler sammen med tyske BioNTech, er mere end 90 procent effektiv.

Rusland meldte i første omgang ud, at vaccinen var godkendt i august, på trods af at man blot havde testet den på 76 personer og ikke havde påbegyndt den omfattende tredje fase af tests endnu på det tidspunkt.

Den række af tests er dog siden kommet i gang, og de nye resultater er baseret på de første 16.000 testpersoner, der har fået begge de to krævede doser af vaccinen med 21 dages mellemrum.

En russisk læge modtager et skud af Sputnik-V-vaccinen på et hospital i den russiske by Tver. Foto: Tatyana Makeyeva/Reuters/Ritzau Scanpix

I alt 40.000 personer skal deltage i forsøget med den nye vaccine 29 forskellige steder i Rusland. Hver fjerde testperson har fået placebo, og ifølge RDIF viser resultaterne nu, at testpersonerne med den rigtige vaccine har 92 procent mindre risiko for at få covid-19 end de testpersoner, der har fået placebo.

Danmark afventer

Thomas Senderovitz, der er direktør for Lægemiddelstyrelsen i Danmark, har tidligere fortalt, at Danmark officielt har taget kontakt til Rusland for at få mere at vide om vaccinen.

Han har ikke afvist, at den russiske vaccine kan ende i Danmark, hvis man kan få tilstrækkelig dokumentation for udviklingen og de eventuelle bivirkninger.

Han har dog understreget, at det ikke bliver i år, at den russiske vaccine ender i Danmark.