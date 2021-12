Ruslandekspert: Et skridt væk fra konflikt

Der er tegn på, at konflikten mellem Rusland og Ukraine er rykket et skridt tilbage, efter flere vestlige lande har været ude at advare russerne, lyder det fra ekspert

Der er trådt et skridt tilbage fra en egentlig konflikt mellem Rusland og Ukraine, efter at flere vestlige lande har været ude at advare Rusland mod 'omfattende konsekvenser', hvis landet beslutter sig at angribe Ukraine.

Det er vurderingen fra seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen.

- I de seneste uger er der kommet trusler fra tysk side om at sætte prop i Nord Stream 2 og om omfattende amerikanske sanktioner, hvis der sker en optrapning. Så vi er trådt et skridt væk fra konflikten, siger Flemming Splidsboel Hansen til Ekstra Bladet.

Både Joe Biden og flere store europæiske nationer har været ude at advare Rusland mod opskalere konflikten med Ukraine. Foto: Anatolii Stepanov/Ritzau Scanpix

'Omfattende konsekvenser'

Ifølge Ruslandeksperten er det blandt andet advarslerne fra vestlig side, der gør, at man er længere væk fra en decideret eskalering, end man var før.

Senest søndag advarede G7-landene Rusland, at et angreb på Ukraine ville få 'omfattende konsekvenser' og koste Rusland dyrt.

Det fremgik fra et udkast til en erklæring, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

'Rusland skal ikke være i tvivl om, at yderligere militær aggression mod Ukraine vil få omfattende konsekvenser med svære omkostninger', stod der i den erklæring, som G7-kilder bekræfter ordlyden af.

Det samme har den amerikanske præsident Joe Biden været ude at sige.

- Jeg gjorde det fuldstændig klart for præsident Putin, at hvis han rykker ind i Ukraine, så vil konsekvenserne for hans økonomi blive ødelæggende, sagde Joe Biden lørdag.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen vil Rusland gerne lægge pres på Nato. Foto: Sergey Pivovarov/Ritzau Scanpix

Hvad vil Rusland?

Det store spørgsmål er, hvad Rusland håber at opnå ved at mobilisere tropper til den ukrainske grænse, hvor der ifølge Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, er samlet omkring 115.000 soldater.

- Det virker på mig nu i stigende grad som om, at Rusland gerne vil have Nato til at opgive tanken om, at Ukraine og måske Moldova og Georgien på noget som helst tidspunkt kommer med i Nato, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Ifølge Ruslandeksperten er det det pres, som Rusland forsøger at lægge på Nato.

- De (Rusland, red.) siger det selvfølgelig ikke, men det er det, vi kan se i den russiske retorik, at der bliver talt om.

- Du siger, det er et skridt væk fra eskalering. Kommer russerne til at trække tropperne væk?

- Ja, det vil de nok gøre og så give et indtryk af, at det bare var en øvelse. Så kan det være, vi taler om det her igen til maj, når de sender tropper til den ukrainske grænse til en 'forårsøvelse', siger Flemming Splidsboel Hansen.