Russer druknet ved Skagen

54-årig mand faldt over bord og druknede otte sømil ud for Skagen fredag aften

Klokken cirka 21 lørdag aften modtog Nordjyllands Politi en alarm, efter at en 54-årig mand var faldet overbord fra et russisk handelsskib i farvandet ud for Skagen.

- Vi var hurtigt fremme med fartøjer fra Falcks redningstjeneste i Skagen og to sø-uddannede kolleger fra politiet, og det lykkedes at finde manden i vandet ganske hurtigt, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen.

Den 54-årige russer blev herefter fløjet til Universitetshospitalet i Aalborg i en helikopter, men mandens liv stod ikke til at redde, og han blev erklæret død efter ankomsten til sygehuset.

- Vi har foretaget afhøringer af flere af mandens kolleger på skibet, og der er umiddelbart intet mistænkeligt ved sagen, siger Thomas Ottesen.

Det vides således ikke, om den russiske sømand faldt overbord ved et uheld, eller om han selv er sprunget i vandet cirka otte sømil ud for Skagen.