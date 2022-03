Russere i gult og blåt: Er det bevidst?

Et specifikt tøjvalg kan let blive årsag til spekulation.

Det gælder uanset om du er toppolitiker, realitystjerne eller russisk astrounaut.

For første gang siden krigen brød ud i Ukraine har russiske astronauter lagt til kaj i Den Internationale Rumstation - ISS. Det gjorde de iført gule og blå rumdragter.

Det skriver The Guardian.

Astronauterne Oleg Artemyev, Denis Matveyev og Sergey Kosakof fra den Føderale Russiske Rumfartsorganisation, Roscosmos, fløj fra Kazakhstan i deres Soyuz MS-21 rumskib fredag.

Skiftede rumdragt

Ifølge Guardian var astronauten Oleg Artemyev iført en blå rumdragt, da rumskibet blev tilkoblet rumstationen.

Senere var han iklædt den gule dragt, som kan ses i videoen ovenfor.

Det er uklart, om der lå et skjult budskab i rumdragternes farve, men da astronauterne fik mulighed for at tale med deres familier på jordkloden fortalte Artemyev, at de selv kunne vælge farven på rumdragterne.

- Det blev vores tur til at vælge en farve. Men vi havde samlet en masse gult materiale sammen, så vi skulle bruge det. Så det er derfor, vi har gult på, sagde han.

I rummet er alle venner

Efter krigen brød ud i Ukraine, har der været tegn på splid mellem Rusland og USA i deres rum-samarbejde.

Roscosmos-chefen Dmitry Rogozin har advaret USA om, at de bliver nødt til at flyve til rummet på 'kosteskafter', efter Rusland har sagt, at de vil stoppe med at levere raketmotorer til USA.

Men ifølge Nasa-administrator Bill Nelson, er der ingen grund til splid.

- Det er bare Dmitry Rogozin. Han tuder i ny og næ. Men i sidste ende arbejder vi sammen.

- Det russiske rumprogram er professionelt. Oppe i rummet har vi et samarbejde med vores russiske venner, vores kollegaer, siger Bill Nelson til mediet.

På nuværende tidspunkt er der - udover de tre nyankomne russere - fire amerikanere, en tysker og to andre russere på rumstationen.

Nasa-astronauten Mark Vande Hei skal forlade rumstationen med to russere i en kapsel til landing i Kasakhstan i slutningen af marts.