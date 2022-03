Russisk ambassadør: Putin deltager i internationalt topmøde

Vladimir Putin regner med at deltage i G20-topmødet senere på året.

Sådan lyder det på en pressekonference onsdag fra den russiske ambassadør i Indonesien, Lyudmila Vorobieva.

G20 er et international fællesskab for de 20 største økonomiske lande i verden.

Flere af de vestlige lande ønsker, at Rusland bliver væk fra mødet, men det er ikke et ønske, som Putin har i sinde at opfylde.

På trods af gentagne økonomiske sanktioner vælger Putin stadig at være en del af det internationale fællesskab, hvilket kalder på nye tiltag.

'Social sanktion'

Flemming Splidsboel, seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), beskriver udelukkelsen af Rusland som en social sanktion.

- De vestlige lande siger hermed, at vi vil ikke ses med jer, vi vil ikke hilse på jer, vi vil ikke sidde ved samme bord som jeres præsident. Derfor ønsker vi, at I bliver væk, siger Flemming Splidsboel.

Dog er der heller ikke enighed blandt de 19 lande, som deltager til G20-mødet, og det forventes, at Kina vil bakke op om russisk deltagelse.

- Hvis Rusland siger, de vil deltage, så vil de kæmpe med næb og klør for at komme af sted, siger Flemming Splidsboel.

Stor usikkerhed

Selvom det hævdes, at Putin vil deltage, er det dog usikkert, om han egentlig møder op.

- Hans rejsemønster har vist, at han ikke er særlig tryg ved udrejse, så der vil nok blive sendt en repræsentant, siger Flemming Splidsboel og påpeger, at Putins personlige deltagelse afhænger af krigens situation.

Hvis krigen ikke stilner af hen mod G20-topmødet, som afholdes i slutningen af oktober, forventes det at være for usikkert for den russiske præsident at forlade hjemlandet.