Russisk anklager vil forbyde homoseksuel Dolce & Gabbana-reklame

En Instagramreklame risikerer at blive forbudt i landet, hvor det ikke er tilladt at reklamere for 'ikke-traditionelle seksuelle relationer'

En russisk anklager vil forbyde en Dolce & Gabbana-reklame på Instagram, der forestiller flere par af samme køn, der kysser.

Det sker, efter at det russiske parlamentsmedlem Mikhail Romanov har klaget over reklamen.

Det skriver Reuters.

'Ikke-traditionelle'

Reklamen, der består af to små videoer, blev delt af Dolce & Gabbana på Instagram op til Valentines Dag.

I begge videoer kysser LGBTIAQ+-personer, og derfor skal reklamen forbydes, oplyser presseafdelingen for retten i Sankt Petersborg.

Også denne reklame vil en russisk anklager ifølge retten i Sankt Petersborg forsøge at forbyde. Screenshot via Ritzau

I Rusland vedtog man nemlig i 2013 en lov, der forbød formidling af 'propaganda af ikke-traditionelle seksuelle relationer' til unge russere.

Flere menneskerettighedsgrupper har kritiseret lovgivningen, da man frygter, at den øger diskriminationen over for homoseksuelle i landet.

Går imod 'familieværdier'

Allerede midt i maj offentliggjorde retten i Sankt Petersborg, at man ville forsøge at forbyde den ene af reklamerne - den, hvor det, der ligner to unge kvinder kysser.

I den forbindelse lød det fra retten, at reklamevideoen indeholdte 'information, der går imod familieværdier og propaganderer ikke-traditionelle seksuelle relationer'.

Det er først nu, at sagen også er kommet til at omfatte den anden reklamevideo.

Dolce & Gabbana har ikke ønsket at kommentere sagen over for Reuters.