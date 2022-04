Russisk bilsalg kollapser fuldstændig

Det er en dårlig tid at være bilsælger i Rusland.

Vestlige sanktioner har fået priserne på nye biler til at stige med rekordfart, skriver CNN.

Hele 35-45% steg priserne i gennemsnit i marts måned alene. Det estimerer russiske Autostat, der analyserer bilmarkedet.

De voldsomme prisstigninger har i den grad skræmt kunderne væk, og antallet af solgte biler faldt med to tredjedele.

Kun 55.000 nye biler kørte over kantstenen i marts. Det svarer til et fald på 63% sammenlignet med samme måned sidste år.

Tidlig sommerferie til sovjetisk ikon

Volkswagen og Toyotas luxusmærke, Lexus, har taget det største dyk. Hele 74% og 91%, er salget faldet.

En række vestlige bilproducenter, herunder Volksvagen og Toyota, stoppede produktion og eksport til landet, da Rusland invaderede Ukraine.

Heller ikke Ruslands egen produktion af biler kan mætte efterspørgslen. Det sovjetiske bilikon, Lada, oplever en alvorlig mangel på dele på grund af sanktioner.

Det var Ruslands mest solgt bil fra 2014 til 2020, og den billigste udgave, Lada Granta, er mere end fordoblet i pris siden lanceringen 2015.

Dengang kostede den 300.000 rubel, eller cirka 26.000 danske kroner.

Ejeren af Lada, AvtoVAZ, holder sommerferie allerede i april og fra juni vil de kun lade ansatte fire dage om ugen fra juni.

Det sker dels for at spare på lønnen til de 40.000 ansatte og fordi der ikke er nok at lave.

Analytikere peger på, at det er en unik mulighed for billigere kinesiske bilproducenter til for alvor at træde ind på det russiske marked.

Den kinesiske bilproducenter Great Wall Motors og Geely har haft stor fremgang i Rusland i første kvartal af 2022, og led også det mindste tab af alle producenter.