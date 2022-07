Russisk gasforsyning til Europa via Nord Stream 1 er genåbnet

Europa kan tilsyneladende ånde lettet op efter ti dages nervøsitet. For der er torsdag morgen genåbnet for gasrørledningen Nord Stream 1.

Det betyder, at det statslige russiske gasselskab Gazprom igen leverer gas til Tyskland via ledningen efter ti dages vedligehold.

Det siger en talsmand for Nord Stream AG, der står for driften af gasledningen, til det tyske nyhedsbureau dpa.

Han oplyser, at det vil tage noget tid, før gasforsyningen er oppe på det normale niveau.

Gasleverancen vil være på samme niveau, som før der blev lukket for hanerne på grund af vedligehold, oplyser talsmanden. Det vil sige, at leverancerne fortsat vil være på 40 procent af den maksimale kapacitet.

Dermed bliver der leveret cirka 67 millioner kubikmeter gas fra Rusland til Tyskland om dagen. Gasledningen kan, når den kører for fuldt blus, levere cirka 167 millioner kubikmeter gas om dagen.

I juni blev gasforsyningen via ledningen reduceret til 40 procent af det normale niveau. Rusland forklarede dengang, at årsagen var mangel på komponenter. En forklaring, der ikke nødvendigvis er blevet købt i Europa.

Også nyhedsbureauet Reuters rapporterer, at der er åbnet for gasforsyningen igen. Reuters henviser til data fra operatørens hjemmeside.

Nyhedsbureauet AFP har også fået bekræftet af en talsmand for Nord Stream, at gasrørledningen virker efter planen.

Nord Stream 1 transporterer hvert år 55 milliarder kubikmeter gas fra Rusland til Tyskland under Østersøen.

Det er nok til at forsyne cirka 26 millioner europæiske hjem.

Tyskland er blandt de europæiske lande, der er mest afhængige af den russiske gas. Men også flere andre europæiske lande, for eksempel Italien, er storforbrugere af gas, der kommer til Europa via Nord Stream 1.

Der har været frygt for, at Rusland ikke ville blive genåbne for den vigtige gasforsyning til Europa på grund af krigen i Ukraine, som har ført til adskillige sanktioner fra blandt andet EU rettet mod Rusland.

Hver sommer er der arbejde med vedligehold af Nord Stream 1. De foregående år er gasleverancerne begyndt til tiden, efter at arbejdet er overstået.

Nord Stream 1 er en 1224 kilometer lang gasrørledning, som løber fra Rusland til Tyskland under Østersøen. Fra Tyskland bliver gas leveret videre til øvrige dele af Europa.

Den har været i brug siden 2011.