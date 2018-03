Russisk hackergruppe slår til igen: Så vilde er de

Den tyske regering har været udsat for et cyberangreb, der formentlig er udført af en berygtet russisk hackergruppe, som menes at have forbindelse til det russiske styre

Onsdag kom det frem, at den tyske regering har været udsat for et omfattende hackerangreb. Hackerne skal angiveligt have infiltreret et datanetværk i den tyske regering og i landets efterretningstjenester. Det oplyser det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge dpa har man en stærk mistanke om, at en russisk hackergruppe ved navn APT28 står bag det angreb, der har ramt Tysklands udenrigs- og forsvarsministerium.

Mulig russisk forbindelse

Gruppen APT28, bedre kendt som Fancy Bear, har længe været mistænkt for at have tætte forbindelser til GRU, Ruslands militære efterretningstjeneste, men det har endnu ikke været muligt at bringe utvetydige beviser herpå.

Fancy Bear menes at have eksisteret siden midten af 2000'erne, og siden da, at have stået i spidsen for en lang række omfattende cyberangreb. Gruppens tidligere formodede mål tæller blandt andet regeringer, militær og sikkerhedsorganisationener.

Hackergruppen forventes at have stået bag angreb mod blandt andet Det Hvide Hus, NATO og OSCE -Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Manglende håndfaste beviser

Det er ikke blevet endegyldigt bevist, at hackergruppen samarbejder med den russiske stat, men flere uafhængige cybersikkerhedsfirmaer har tidligere peget på, at det altså skulle være tilfældet.

Det drejer sig blandt andre om det amerikanske sikkerhedsfirma CrowdStrike, som har stået bag efterforskningen af en række højprofilerede hackerangreb, som for eksempel angrebene mod det demokratiske parti i USA og Sony Pictures.

Mistanken om en mulig forbindelse mellem Fancy Bear og det russiske styre bunder blandt andet i de valgte mål for gruppens hackerangreb. Fælles for disse er nemlig, at de meget ofte falder sammen med den russiske regerings interesser.

Ekstra Bladet har taget et kig på en række tidligere angreb, som den russiske hackergruppe menes at have stået bag.