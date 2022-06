Russisk korvet krænkede dansk farvand to gange

En russisk korvet krænkede natten til fredag dansk territorium to gange. Det skete nord for Christiansø ud for Bornholm, oplyser Forsvaret.

Skibet sejlede klokken halv tre ind i farvandet nord for Christiansø.

Nogle timer senere sejlede samme korvet endnu en gang ind på dansk territorium.

Efter et kald på civil VHF-radio fra Søværnets maritime indsatsenhed forlod det russiske skib straks dansk territorialfarvand, oplyser Forsvaret.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver på Twitter, at den russiske ambassadør er blevet hasteindkaldt til samtale i Udenrigsministeriet.

- (Det er) en dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under Folkemødet.

- Bøllemetoder virker ikke mod Danmark. Den russiske ambassadør er hasteindkaldt i Udenrigsministeriet, skriver Jeppe Kofod.

En korvet er et letbevæbnet krigsskib. Det bruges blandt andet til kystbevogtning og ubådsbekæmpelse.

