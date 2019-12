Russisk luftangreb dræber flygtninge på skole i Syrien

Seks børn er blandt de mindst ti civile, der er dræbt under et russisk luftangreb mod en skole i det nordvestlige Syrien, der huser flygtninge.

Luftangrebet var rettet mod landsbyen Jubas, der ligger i Idlib-provinsen.

Det meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Observatoriet, der er kritisk overfor præsident Bashar al-Assads styre, får sine oplysninger fra kilder og aktivister i Syrien.

Samtidig viser en opgørelse fra FN's børneorganisation, Unicef, at mindst 65 børn er dræbt i det nordvestlige Syrien i løbet af december.

Volden har sendt titusinder af mennesker på flugt.

- Siden 11. december er over 130.000 mennesker, heriblandt over 60.000 børn, blevet fordrevet fra det sydlige Idlib, nordlige Hama og vestlige Aleppo på grund af de optrappede kampe, skriver Unicef i en pressemeddelelse.

Den syriske regeringshær, der har støtte fra russiske kampfly, indledte i april en offensiv mod oprørskontrollerede områder i Idlib-provinsen.

Det høje antal fordrevne lægger stort pres på de overfyldte flygtningelejre nær grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Mange familier har ikke tag over hovedet og sover under åben himmel trods det kolde vejr, meddeler Unicef.

- Børn, der bor i lejre eller andre dårligt isolerede former for ly, er udmattede af adskillige fordrivelser og er særligt udsatte for kulden, sygdomme og i værste fald død, skriver Unicef.

FN vurderer, at over 300.000 mennesker er sendt på flugt, siden offensiven begyndte i april.