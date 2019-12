Russisk militærubåd sejler gennem Øresund

En militærubåd af typen Kilo Class bevæger sig i løbet af juleaftensdag ned i gennem Øresund. Ubåden er på vej hjem til den russiske havneby i Østersøen, Kalliningrad.

Det bekræfter Forsvarets Operationscenter over for Ekstra Bladet.

Ubåden har bevæget sig ned gennem Øresund i løbet af juleaftensdag. Foto: Kenneth Meyer

Som altid, når en russisk ubåd passerer gennem dansk farvand, er det danske forsvar, særligt opmærksomme.

- Det er standardprocedure, at vi følger dem, når de sejler forbi. Vi er inde for en afstand af to til fem kilometer af ubåden indtil den er ude af dansk farvand, siger vagtchefen ved Forsvarets Operationscenter.

Russiske fartøjer har ikke pligt til at melde deres gennemsejling, hvis de sejler en af gangen. Men følges de tre eller flere fartøjer ad, skal det varsles til de danske myndigheder, at de sejler gennem dansk farvand.

Her sejler ubåden under Øresundsbroen. Foto: Kenneth Meyer

Kilo Class ubåden er typisk omkring 70 meter lang og 27 meter høj. Den kan sejle op til 37 kilometer i timen(20 knob) under vandet.

Du kan følge den russiske ubåd færden her. Den befinder sig i nærheden af det det danske patruljefartøj 'DNK NAVY PATROL P525'.

