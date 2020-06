Russisk minegigant pumper spildevand ud i arktisk tundra

Spildevand har været et af sommerens hidtil store emner. Herhjemme bliver der pumpet urenset spildevand i Arresø, hvilket gør den 'økologisk dårlig'. Der bliver sluppet spildevand ud ved vores kyster, så vores strande bliver så klamme, at der bliver dømt 'badning forbudt'.

I en lidt anden skala er en sag om spildevand nu på dagsordenen i Rusland. I Sibirien pumper et mineselskab millioner af liter af giftigt spildevand ned i den arktiske tundra.

Det skriver theguardian.co.uk.

Skummende væske

Mineselskabet Norilsk Nickel har indrømmet og fortæller nu, at de ansvarlige medarbejdere er blevet suspenderet.

Den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta har offentliggjort videoer fra stedet, hvor man kan se store metalrør, der transporterer spildevand fra reservoiret, hvor minen i første omgang opbevarer deres overskydende spildevand, og dumper spildevandet - en skummende væske - direkte ud på jorden og ind blandt nogle træer, som det tydeligt ses på videoklippet.

Her er oprydning efter et gigantiske olieudslip i Norilsk i gang tidligere på måneden. Foto: Ritzau Scanpix.

Flere timer

Væsken, der skulle være giftig, bliver angiveligt brugt til at forarbejde og berige mineraler på mineanlægget. Ifølge en kilde, der har talt med nyhedsbureauet Interfax, varede udledningen 'flere timer'.

Journalisterne fra Novaya Gazeta beretter om, hvordan minefabrikken skyndte sig at fjerne deres rør, da efterforskere og nødhjælpsarbejdere ankom til stedet.

Ifølge The Guardian har Norilsk Nickel udsendt en erklæring, hvori de indrømmer 'åbenlyse overtrædelser af driftsreglerne', samt at de ansvarlige er suspenderet.

Politiet forklarer, at de har modtaget anmeldelse af 'uautoriseret dumping af flydende affald i tundraen' og har påbegyndt en efterforskning.

Mange forsøgte i dagevis at pumpe olien op af søen i den arktiske del af Rusland. Det var et datterselskab til Norilsk Nickel, der også i det tilfælde var ansvarlige. Foto: Ritzau Scanpix.

Oliekatastrofe

Hændelsen sker blot en måned efter en enorm oliekatastrofe i Norilsk, hvor det var et af Norilsk Nickels datterselskaber, der stod bag.

Det menes, at 21.000 tons olie lækkede fra en tank - langt størstedelen endte i en stor sø. Ulykken bliver betegnet som en af de største oliekatastrofer nogensinde i det arktiske område.

Selskabet, der var ansvarlig for olieudslippet, og som altså er et datterselskab til Norilsk Nickel, mener, at udslippet er sket, da en brændstoftank er kollapset eller sunket på grund af permafrost-smeltning som følge af klimaforandringer.