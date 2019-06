Russisk og amerikansk krigsskib var tæt på kollision

Rusland og USA giver hinanden skylden for en episode i den vestlige del af Stillehavet, hvor krigsskibe fra de to stormagter var tæt på en kollision fredag. Begge lande beskylder modparten for at have udvist en farlig og uprofessionel adfærd.

Den fungerende amerikanske forsvarsminister, Patrick Shanahan, siger, at USA vil overbringe Rusland en formel diplomatisk protest over hændelsen.

En russisk parlamentariker siger i en reaktion, at sådanne episoder kan eskalere spændinger mellem de to lande, som han siger allerede "balancerer på et barberblad".

Ruslands Stillehavsflåde siger, at det amerikanske flådeskib USS Chancellorsville kun var 50 meter fra den russiske destroyer Admiral Vinogradov, som måtte iværksætte en undvigemanøvre for at undgå en kollission.

Det rapporterer russiske nyhedsbureauer.

Hændelsen skete tidligt fredag i den østlige del af Det Østkinesiske Hav på et tidspunkt, en gruppe russiske krigsskibe var på parallel kurs med en gruppe amerikanske flådeskibe.

Fra russisk side er også indgivet protest til dem, som havde kommandoen over det amerikanske skib.

Begge lande beskylder jævnlig hinanden for farlige militære manøvrer - både til havs og i luften.

En del episoder sker i Det Sorte Hav, som Ruslands sommetider betrager som russisk farvand.

Rusland har været genstand for omfattende vestlige sanktioner, siden landet annekterede Krimhalvøen i 2015. Russerne har siden i stigende grad rettet blikket østover. Samtidig har de optrappet et økonomisk samarbejde med Kina.