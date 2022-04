Russisk skib forlader Horsens inden sanktioner

Det russiske skib Surgut, som i går eftermiddag ramte kajkanten i Horsens med et ordentligt brag, sejler videre i dag.

Det oplyser havnedirektør Claus Holm Christensen, der også afviser, at påsejlingen er sket med vilje.

- Der er ikke foregået noget strafbart, og ingen alkohol involveret. Derfor har vi frigivet skibet, fortæller direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Skibet fik et hul i stævnen, men over vandlinjen, så der har ikke været synkningsfare på noget tidspunkt eller risiko for olieudslip.

- Jeg var ombord i aftes, og der har gjort alt for at reparere skaden og selv været i gang med at svejse, fortæller Claus Holm Christensen.

- Der var en underlig stemning. Den er normalt ret fri, men jeg skulle jo fortælle dem, at de skulle forlade dansk farvand, siger direktøren.

Skibet, som vejede næsten 10.000 ton, ramte kajen med stor kraft, men er altså fortsat sødygtigt og kan forlade Horsens, inden de nye sanktioner over for Rusland træder i kraft.

Her er en af dem, at russiske skibe ikke længere må anløbe havne i EU. Derfor skabte skibet allerede inden den dramatiske ankomst overskrifter.

Sydøstjyllands Politi udførte grænsekontrollen på skibet, og de 14 besætningsmedlemmer havde alle papirer med videre i orden, oplyser politiet til TV2 ØSTJYLLAND.

Skibet har hjemme i Sankt Petersborg og er bygget i 1994. Og nu er det altså snart på vej til Rusland igen, hvor havnedirektøren vurderer, at det kommer på værft.

Politiet og Søfartsstyrelsen skal undersøge de nærmere omstændigheder omkring ansvar og forsikring.