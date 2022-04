Russisk skib har skadet dansk havn

Et russisk skib har netop anløbet i Horsens havn. Ved indsejlingen lavede skibet en alvorlig skade på kajen

Netop nu er det russiske skib Surgut anløbet i Horsens Erhvervshavn. Skibet kommer med stål til Hedensted-virksomheden Euro-Steel Danmark.

Ved selve indsejlingen lavede skibet en alvorlig skade på kajen i Erhvervshavnen i Horsens.

Det oplyser havnen til Ekstra Bladet.

Det russiske skib kommer med til stål til Euro-Steel Danmark. Foto: Anders Brohus

Relativ alvorlig

Først lød det, at skibet var sejlet på grund.

- Jeg ved godt, at det har set sådan ud. Jeg er også blevet ringet op og mine gode venner på havnen og spurgt til om det samme, siger havnedirektør Claus Holm Christensen til Ekstra Bladet.

- Men det, der er sket, er, at skibet ved indsejlingen lavede en relativ alvorlig skade på kajen. Nærmere kan jeg ikke komme det nu, før jeg har været dernede og se det i aften. De er ved at losse skibet nu, fortsætter Claus Holm Christensen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Russisk skib lægger til i Horsens.

Anderledes opgave

Det er det danske havnepersonales opgave at losse skibet, som nu ligger til kaj i Horsens, og det skal gøres hurtigt.

For i morgen klokken 23.59 skal skibet nemlig have forladt den jyske havn, ellers kan det være strafbart.

Det sker som konsekvens af den nyeste sanktionspakke fra EU, der træder i kraft søndag.

- Det er selvfølgelig mærkeligt, men det er ikke ulovligt, og det er det, vi forholder os til, siger Claus Holm Christensen.

Det er det danske havnepersonales ansvar at få losset skibet. Det er de netop i gang med nu og forventer at være færdig indenfor 12 timer. Foto: Anders Brohus

Ifølge havnedirektøren vil det tage cirka 12 timer for personalet af losse skibet, så det russisk-købte stål kan komme på dansk jord og videre til Hedensted.

- Når nu en dansk virksomhed har købt stål, så mener jeg også, at det er det bedste at modtage det. Ellers vil Rusland både have stålet og pengene, siger Claus Holm Christensen.

Der er heller ingen af havnepersonalet, som har nægtet at arbejde med det russiske skib.

- Vi hilser sanktionerne velkommen fra på søndag, men det er ikke os, der bestemmer tempoet. Så vi forholder os til lovgivningen. På søndag havde det været noget helt andet, slutter havnedirektøren.



Ifølge TV 2 Lorry sker det omkring 250 gange om året, at et russisk skib anløber i danske havne.

170 af dem er i Frederiksværk, hvor stålvalseværket NLMK DanSteel ligger. Det er ejet af den russiske rigmand Vladimir Lisin.

Forbuddet gælder ikke skibe, der har brug for hjælp og for at redde liv eller opretholde sikkerheden får anvist en havn, lyder det på Trafikstyrelsen hjemmeside.