Russisk soldat står frem: Anede ikke, han var på vej i krig

I en bog fortæller en tidligere russisk soldat om dagene før invasionen og livet ved frontlinjen. Ifølge ham blev soldaterne ikke oplyst, at de skulle i krig mod Ukraine

Uden at vide, hvor bilen kørte hen, blev et hold soldater sent ind i Ukraine.

Trods soldaterne ikke anså Ukraine som deres fjende, endte de alligevel med at kæmpe flere måneder ved frontlinjen under forhold, som ikke engang hjemløse levede under.

Sådan beskriver ekssoldat Pavel Filatiev livet ved frontlinjen i en ny bog, som det uafhængige russisk/engelske medie Meduza gengiver dele af.

Vidste ingenting

33-årige russiske Pavel Filatiev befandt sig to måneder ved frontlinjen i Ukriane.

Efter sin hjemkomst har Filatiev valgt at fortælle sin historie gennem bogen under titlen ZOV.

- I midten af ​​februar var min enhed på en træningsbane i Staryi Krym. Her indså jeg, at noget var under opsejling - alle soldater, der var blevet udskrevet eller blevet syge, blev samlet igen og sendt til træningsbanen, skriver han i sin bog.

Men den 24. februar fandt Filatiev så ud af, hvad der var under opsejling.

- Jeg vågnede klokken 02.00 bag på en KamAZ-lastbil. Vores kolonne var opstillet et sted i ødemarken, og alle havde slukket deres motorer og forlygter. Raketartilleri skød til højre og venstre for vores kolonne. Jeg kunne ikke forstå: skyder vi mod fremrykkende ukrainere? Eller måske NATO styrker? Eller angriber vi? Hvem er denne helvedes beskydning rettet mod? Står der videre i bogen.

I midten af april måtte Pavel Filatiev forlade frontlinjen på grund af øjenskader.

Skaderne under krigen i Ukraine har været massive. Her er ruinen af en etageejendom i byen Irpin. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ingen træning

Pavel Filatiev er ikke den første russiske soldat, som fortæller sin historie om det russiske militær.

En 31-årig soldat under dæknavnet 'Ivan', fortæller til The Moscow Times, at mange russiske soldater bliver sendt til frontlinjen efter kun få dages træning.

- Der var en soldat i vores deling, som ikke vidste, hvordan et maskingevær fungerede. Jeg ville ikke have lyst til at være ved siden af ham i kamp. Hvordan kan du kæmpe på den måde?, siger 'Ivan'.

Leder af menneskerettighedsorganisationen 'Citizen Army Law', Sergej Krivenk, fortæller til The Moscow Times, at han jævnligt bliver kontaktet af forældre, hvis børn har underskrevet en kontrakt med det russiske militær og er blevet sendt til Ukraine blot en uge senere.