Russisk spionfly på vild omvej

EU's lukning af luftrummet for russiske fly har i den grad besværliggjort en rejse fra København søndag

Normalt tager flyveturen fra København til Moskva godt 2 timer og 10 minutter.

Men påskesøndag er et russisk spionfly tvunget på noget af en omvej for at komme hjem til den russiske hovedstad.

Flyet Special Flight Squadron Callsign RSD092 fra Airline Rossiya har nemlig været nødsaget til at flyve hele vejen ud over over Vestjylland ved Esbjerg mod Skotland et stykke tid, inden de drejede nordpå, viser Flightrader24.com.

Herefter de de fløjet langs hele den norske vestkyst - i internationalt luftrum - nord om Svalbard, og endelig ned over Murmansk i det nordvestlige Rusland.

Flyveforbud

Ved 18.30-tiden mangler flyet stadig at tilbagelægge 600 kilometer, hvilket betyder, at flyveturen kommer til at tage spionflyet omtrent seks timer.

Årsagen bag den gigantiske omvej er, at EU har lukket for luftrummet for russiske fly. Det gælder alle russiske fly, også privatejede, har EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen tidligere oplyst.

- Lad mig sige det meget klart: Vores luftrum vil være lukket for alle russiske fly, og det omfatter også oligarkernes private jetfly.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere medarbejdere på den russiske ambassade er blevet uvist fra Danmark. Foto: Emil Agerskov

Uviste spioner ombord?

Det er dog fortsat uvist, præcis hvem der befinder sig ombord på det russiske spionfly. Men 5. marts udviste Danmark 15 russere for spionage.

De fik 14 dage til at forlade Danmark, lød det fra udenrigsminister Jeppe Kofod.

- Vi har konstateret, at de 15 udviste efterretningsofficerer udøver spionage på dansk jord, sagde han.

Den deadline er ved at nærme sig. Derfor kan der være tale om de 15 udviste efterretningsofficerer.