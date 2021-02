Russisk succes: Sputnik V 91,6 procent effektiv

Den russiske coronavaccine Sputnik V er efter to doser 91,6 procent effektiv mod coronavirus.

Det fremgår af en analyse, der er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Der er heller ingen uønskede bivirkninger ved vaccinen. Hidtil har der fra flere sider været skepsis over for den russiske vaccine. Der har manglet gennemsigtighed i udviklingsprocessen, har kritikken lydt.

Men ifølge uafhængige eksperter er der efter offentliggørelsen i The Lancet ikke længere bekymringer over gennemsigtigheden.

Rusland er allerede i gang med at vaccinere sine borgere med Sputnik V. Den blev godkendt for flere måneder siden.

Den nye analyse i The Lancet er baseret på data fra 20.000 deltagere i fase 3-forsøg. Og den datas peger altså på, at vaccinen er effektiv mod coronavirusset.

Ifølge forskere viser resultaterne, at verden har endnu et effektivt våben i kampen mod pandemien.

Forskerne konkluderer også, at det med resultaterne in mente til en vis grad var berettiget, at Rusland udrullede den før resultaterne af fase 3-forsøget.

Resultaterne er i overensstemmelse med den data, der blev fremlagt under tidligere forsøg i processen.

- Udviklingen af Sputnik V har været kritiseret for upassende hast, at skære hjørner og mangle gennemsigtighed, hedder det i en udtalelse fra to professorer i The Lancet.

- Men resultatet her er klart. Endnu en vaccine kan nu tilføjes til kampen for at mindske spredningen af covid-19, lyder det ifølge Reuters.

Den russiske coronavaccine skal ligesom vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca, som alle er godkendt til brug i EU, gives ad to omgange.

Doserne skal gives med 21 dages mellemrum. Sputnik V er navngivet efter verdens første satellit, som blev opsendt af Sovjetunionen.