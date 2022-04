Russisk superyacht til 500 mio. kr.: Måtte fiske for at få mad

Besætningen på en russisk superyacht måtte fiske i ugevis for at få noget at spise

Uanset hvor rig du er, er det kedeligt at gå sulten i seng.

En tidligere KGB-agent med tætte forbindelser til Ruslands præsident, Vladimir Putin, sad fast i fem uger i en havn i Norge, fordi han hverken kunne få brændstof eller mad til skibet, skriver Autoevolution.

Vladimir Strzhalkovsky ejer den imponerende superyacht Ragnar til 85 millioner dollars, og selvom han ikke er på nogen sanktionsliste, nægtede norske brændstofleverandører at tanke skibet.

Kort efter fulgte andre lokale virksomheder med og nægtede at sælge varer og mad til den russiske besætning.

Besætningen måtte derfor i ugevis fiske og grille fangsten om bord for at få noget at spise.

Skibet Ragnar var oprindelig et forsyningsfartøj fra 2012, men blev ombygget til en luksuriøs superyacht med plads til 12 gæster, en 3-personers ubåd, to lasersejlbåde, fire jetski og snescootere, et par ATV'er, pool, jacuzzi og en helikopter.

I dette tilfælde var det vigtigste dog, at skibet havde adgang til fiskegrej.

Hvad der fik nordmændene til at skifte mening om igen at sælge brændstof til skibet, vides ikke, men efter fem uger, forlod skibet igen Narvik i Norge 30 marts og er lige nu på vej mod Malta.

--------- SPLIT ELEMENT ---------