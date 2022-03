Russiske medier: Facebook og Instagram bandlyst i Rusland

Retten i Moskva har ifølge flere russiske statsmedier bandlyst Meta Platforms Inc. og dets platforme Facebook og Instragram, som nu i Rusland bliver betegnet som 'ekstremistiske'.

Dommeren i retten, Olga Solopova, fandt, at både Facebook og Instagram er blevet brugt til ekstremistiske opfordringer til vold mod russiske borgere, herunder mod det russiske militær, som er udstationeret i Ukraine.

I dommen lyder det, at forbuddet gælder aktiviteter på Facebook og Instagram, men ikke for WhatsApp, der også er ejet af Meta Platforms.

Tilsynsmyndigheden lagde vægt på, at Metas netværk har stor indflydelse på den offentlige mening.

'Meta vil blive frataget muligheden for at åbne filialer og udføre enhver kommerciel aktivitet,' lød det i retten.

Repræsentanten for Meta Platforms, virksomhedens advokat Victoria Shakina, forklarede i retten, at Metas nye regler ikke tillader tilskyndelse af vold af civile i Rusland, og at virksomheden er imod russofobi, opfordringer til folkedrab og andre former for vold.

Retten i Moskva afviste Meta Platforms forsøg på at få de voldsomme anklager mod virksomheden fjernet.