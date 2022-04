Russiske oligarker fik 'gyldent visum' efter Krim-annektering

Den britiske regering har bekræftet, at syv russere, der nu er underlagt hårde sanktioner, har fået tildelt et såkaldt 'gyldent visum' af Storbritannien, efter Rusland invaderede Krim-halvøen i 2014.

Det skriver The Guardian.

Ordningen, der gav blandt andre russere mulighed for at få et gyldent visum blev lukket med øjeblikkelig virkning 17. februar, imens Rusland oprustede langs den ukrainske grænse.

Et gyldent visum, der også kaldes et investor-visum, blev givet til personer, der var i stand til at lave en 'betydelig finansiel investering' på mindst to millioner pund, hvilket svarer til lige under 18 millioner danske kroner.

Havde man lavet en investering og havde man en britisk bankkonto, kunne man søge om opholdstilladelse til sig selv og familien.

Minimal kontrol

Ifølge The Guardian tyder det på, at der frem til 2018 har været minimal kontrol med investorerne, og hvor deres formuer stammede fra.

Ordningen med gyldent visum er gennem tiden blevet mødt med voldsom kritik, og ifølge The Guardian beskylder kritikere regeringen for at tilbyde en åben dør til blandt andre oligarker, der menes at have benyttet penge fra den russiske stat til at købe dyre luksusejendomme i London.

Den britiske regering har afsløret, at 10 russere, der tidligere har fået bevilliget et gyldent visum, nu er underlagt sanktioner. Syv af dem har fået deres visum, efter 2014, hvor Rusland annekterede Krim.

Chokerende

Direktør for organisationen Spotlight on Corruption, der arbejder for at ende korruption i Storbritannien, Susan Hawley, har kommenteret på afsløringen.

- Det her er overbevisende bevis for den rent ud sagt chokerende 'laden stå til' i den britiske regering om russiske penge, der kommer til Storbritannien, selv efter Rusland begyndte deres aggression mod Ukraine i 2014, udtaler Susan Hawley ifølge The Guardian.

En talsmand fra det britiske indenrigsministerium har efterfølgende udtalt:

- Vi har gjort det klart, at vi ikke vil tolerere misbrug af vores immigrationssystem, og vi har lukket for tier 1 (investor)-ruten (ordningen for investor-visum, red.) med øjeblikkelig virkning for at sikre, at de, der har profiteret af beskidte penge, ikke kan få adgang til Storbritannien.