Russiske skibe var i nærheden af eksplosionssteder på Nord Stream

I månederne og dagene op til sprængningerne på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 var russiske flådeskibe tæt på eksplosionsstederne.

Det skriver DR, der sammen med norske NRK, svenske SVT og finske Yle har fået adgang til radiokommunikation fra den russiske flåde.

De skibe, der var i nærheden af eksplosionsstederne, havde kapacitet til at udføre undervandsoperationer.

Ifølge DR opholdt skibene sig omkring de områder, hvor eksplosionerne senere fandt sted, i flere timer og i et tilfælde næsten et døgn.

Et af skibene var tæt på eksplosionsstederne fem dage før sprængningerne.

Oplysningerne, som medierne har fået indsigt i, viser mindst tre russiske flådeskibes færden.

Jens Wenzel Kristoffersen, der er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Københavns Universitet, siger til DR, at oplysningerne peger på, at der er foregået operationer under havoverfladet.

- Der er en sammensætning af skibe derude, som sammen med positionerne indikerer, at der er foregået noget på havbunden, som kan have været forbundet med sprængningerne. Uden at vi kan sige, at det er tilfældet, siger han.

Skibene var til stede ved gasrørledningerne i både juni og september sidste år ifølge DR's oplysninger.

I september sidste år blev der registeret læk i Nord Stream 1 og 2, der ligger i Østersøen. Efterfølgende har flere landes myndigheder - heriblandt danske - sagt, at det var sabotage, der var skyld i lækkene.

Hvem der stod bag sabotagen, vides endnu ikke.

DR har forelagt Ruslands ambassade i København oplysninger om de russiske skibes tilstedeværelse ved gasrørledningerne. Ambassaden har ikke svaret på DR's henvendelse.

Heller ikke de russiske ambassader i Sverige, Norge og Finland har ønsket at stille op til et interview om skibenes færden.