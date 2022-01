Russiske soldater ankommer til uroramte Kasakhstan

En russisk-ledet militæralliance har torsdag sendt tropper til Kasakhstan.

Der skal de ifølge russiske sikkerhedsmyndigheder hjælpe med at få styr på urolighederne i landet.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Styrkerne er sendt til Kasakhstan, efter at landets præsident, Kassym-Jomart Tokajev, har bedt sine naboer om hjælp.

Troppernes primære opgaver er fredsbevarende. Det vil sige, at de skal beskytte staten og militære faciliteter. Derudover skal de hjælpe med at opretholde lov og orden i Kasakhstan.

Landet er plaget af uro, efter at protester over stigende priser på brændstof har taget til over de seneste dag.

Ifølge Reuters er det russiske faldskærmssoldater, som er ankommet til Kasakhstan.