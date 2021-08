Russiske ubåde spottet i Storebælt

To russiske ubåde passerer i dag Storebælt. Derudover ligger en tredje russisk ubåd ankret syd for Langeland

Onsdag 18. august kan Forsvaret berette, at der er spottet to russiske ubåde ved Storebælt. Det skriver Forsvaret på deres Facebook og Twitter. Der ligger derudover en ubåd ankret ved Langeland, og et russisk følgeskib sejlede med de to ubåde gennem Storebælt.

Et dansk skib fra Søværnet følger ubådene, og det plejer at forløbe helt udramatisk, skriver Forsvaret.

Ifølge Christer Haven, presserådgiver ved forsvarskommandoen, sker disse russiske gennemsejlinger ret jævnligt.

- De har nok været til Flådens Dag i Sankt Petersborg, siger han til Ekstra Bladet.

Ubådene skal sejle i overfladen, når de passerer dansk territorium. Hvis det kun var én ubåd, som sejlede igennem dansk farvand, havde de ikke pligt til at melde gennemsejlingen. Men hvis de er mere end tre, skal det meddeles til danske myndigheder.

En tredje ubåd ligger ankret ved Langland. Forventes at fortsætte senere. Foto: Forsvaret.

Død atom-ubåd

For mindre end to uger siden, fredag 6. august, kunne Ekstra Bladet berette om en russisk atom-ubåd, som lå død i dansk farvand.

Uden for Sejerø gik ubåden pludselig i stå. Den skulle også igennem dansk territorie.

Det er normalt ikke tilladt at gøre ophold, når man passerer gennem et andet lands territorium. Så det fik alarmklokkerne til at ringe hos Søværnet i Danmark.

Søværnet tilbød deres hjælp til den russiske ubåd. Men der blev pænt takket nej tak.

En halv time senere fik russerne gang i ubåden, og den sejlede videre.