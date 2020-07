Ruth Ginsburg indlagt

Ginsburg blev indlagt på The Johns Hopkins Hospital i Baltimore, efter at hun over natten havde fået feber og flere influenzalignende symptomer

Den aldrende, amerikanske højesteretsdommer Ruth Ginsburg er blevet indlagt på et hospital, hvor hun bliver behandlet for en mulig infektion.

Det oplyser en talsmand for den amerikanske højesteret ifølge nyhedsbureauet AP.

Ginsburg blev tidligere tirsdag indlagt på The Johns Hopkins Hospital i Baltimore, efter at hun over natten havde fået feber og flere influenzalignende symptomer.

'Højesteretsdommeren er ved at komme til hægterne igen, men vil blive på hospitalet i nogle dage endnu for at modtage behandling', oplyser en talsmand ifølge CNN.

Ginsburg er en af de fire højesteretsdommere, der betragtes som liberale. De fem øvrige betragtes som konservative.

Hendes helbred følges tæt i USA. Hvis hun skulle blive så svag, at hun må træde tilbage, vil det nemlig betyde, at USA's præsident, Donald Trump, kan udpege endnu en kandidat til den magtfulde domstol.

Sidste år blev hun endnu engang behandlet for en kræftsygdom. Sygdommen udløste frygt for, om hun var i stand til at vende tilbage til det vigtige sæde i Højesteret.

Trump har i sin tid som præsident allerede udpeget to konservative dommere til Højesteret. Det drejer sig om Brett Kavanaugh og Neil Gorsuch.

Højesteretsdommere vælges på livstid i USA - eller indtil de selv vælger at træde tilbage.

Udpeget af Clinton

Ruth Bader Ginsburg blev udpeget som højesteretsdommer i 1993 af daværende præsident Bill Clinton.

I november 2018 faldt hun og brækkede tre ribben. I forbindelse med undersøgelserne af skaderne fra faldet opdagede lægerne lungekræft hos dommeren.

Ginsburg har også i 1999 og 2009 gennemgået behandling for andre kræfttyper.