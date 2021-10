Ruth lå og sov: Så bragede meteorit ned i hendes soveværelse

En canadisk kvinde fik sig et voldsomt chok, da hun en nat fik besøg fra det ydre rum, mens hun lå og sov.

Det var ikke en alien, som trængte ind i soveværelset i byen Golden, B.C., men derimod en meteorit. Det skriver canadiske CBC.

Kvinden, hvis navn er Ruth Hamilton, vågnede med et sæt, da hendes hund pludselig begyndte at gø - lige tids nok til at se, hvordan meteoritten bragede gennem loftet og landede tungt i hendes seng.

- Der var en voldsom eksplosion. Jeg sprang ud af sengen og tændte for lyset. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg ringede til alarmcentralen, fortæller Ruth Hamilton til mediet.

Det var først under samtalen med alarmcentralen, at Hamilton opdagede meteoritten. Den lå på den pude, hun havde hvilet hovedet på få sekunder forinden.

'Jeg rystede'

På det tidspunkt vidste canadieren ikke, at der var tale om en meteorit. Hun og politiet, som mødte op på adressen, formodede først, at der måtte være tale om materiale fra en nærliggende byggeplads.

- Han (betjenten, red.) ringede dertil, og de sagde, at de altså ikke havde foretaget nogen sprængninger den nat. Til gengæld havde de set og hørt en meteor eller et stjerneskud, som var eksploderet, fortæller Ruth Hamilton.

Forskere bekræftede efterfølgende, at det ganske rigtigt så ud til, at det var en meteorit, der var faldet fra himlen.

På billeder, CBC har bragt af Ruth Hamiltons soveværelse, kan man se, hvordan meteoritten har slået hul i loftet. Hamilton selv slap uskadt, men dog noget chokeret, fra oplevelsen.

- Jeg rystede helt vildt. Du ligger og sover i din seng og tror, at du er i sikkerhed, og så kan du blive slået ud af en meteorit. Åbenbart, siger hun.