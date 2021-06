Rwanda-mysteriet: Ingen kan give et godt svar

Rwanda klarede sig langtfra bedst blandt de afrikanske lande, da Udenrigsministeriet åbnede for dem 5. juni 2021. Det får eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved landets særstatus hos EU og Udenrigsministeriet

Rwanda kan som det eneste land uden for EU nyde godt af ikke at være orange blandt Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet forklarede til Ekstra Bladet, at det blot handlede om, at Rwanda var på EU's positivliste over lande, man kan rejse til.

Over for Berlingske måtte de dog efter stor forvirring indrømme, at de havde lavet en fejl.

En kommunikationsfejl med den tyske ambassade var simpelthen skyld i, at man lukkede op for det land, som den danske regering i nogle måneder nu livligt har flirtet med i håb om at få lavet en asylaftale.

Ekstra Bladet er nu dykket yderligere ned i smittetallene i Afrika op til 5. juni, hvor Rwanda langtfra var det afrikanske land, der klarede sig bedst i mod corona.

Ud fra det sundhedsfaglige og de afrikanske landes generelle tilstand har eksperter svært ved at svare på, hvorfor Rwanda skulle være ene om at pryde sig med den gule farve i Afrika.

- Det er svært at se, hvorfor Rwanda skulle skille sig ud, siger Flemming Konradsen, der er professor i Global Health på Københavns Universitet.

Smittede per 100.000 indbygger 24. maj - 6. juni Tallene fra ECDC skal tages med det forbehold, at flere afrikanske lande har en svækket testkapacitet og mangelfuld dataindsamling. 1. Tanzania 0 ** 2. Chad 0,09 3. Sydsudan 0,16 * 4. Burkina Faso 0,17 * 5. Niger 0,23 * 6. Mali 0,28 7. Nigeria 0,34 8. Somalia 0,41 9. Benin 0,47 * 10. Malawi 0,57 11. Lesotho 0,79 * 12. Gambia 0,92 13. Sierra Leone 1,00 14. Mozambique 1,69 15. Comoros 1,86 16. Ghana 1,88 17. Togo 1,99 18. Guinea Bissau 2,00 19.Guinea 2,07 20. Elfenbenskysten 2,12 21. Sudan 2,54 22. DR Congo 2,76 23. Madagascar 2,79 24. Liberia 2,99 25. Senegal 3,22 * 26. Etiopien 3,32 27. Zimbabwe 3,41 28. Burundi 3,56 29. Rwanda 4,39 30. Cameroon 4,91 31. Djibouti 7,11 32. Sao Tomé og Príncipe 7,14 33. Congo 8,04 * 34. Kenya 8,52 35. Eswatini 8,88 36. Algeriet 9,26 * 37. Angola 9,90 * 38. Mauritius 10,70 * 39. Equatorial Guinea 12,05 * 40. Marokko 12,24 * 41. Egypten 14,13 42. Mauritania 14,74 43. Eritrea 17,64 * 44. Uganda 20,11 45. Gabon 25,07 46. Zambia 39,58 47. Libyen 60,36 * 48. Centralafrikanske Republik 82,40 * 49. Sydafrika 103,90 50. Tunesien 172,19 * 51. Botswana 194,64 52. Namibia 230,44 53. Cape Verde 320,54 54. Seychellerne 1805 Vis mere Vis mindre

Udmærker sig ikke særligt

Rwanda var langtfra det afrikanske land med færrest smittede, men havde heller ikke kritisk høje smittetal, da Udenrigsministeriet valgte at markere med gult.

Med 557 smittede mellem 24. maj og 6. juni klarede landet sig 29.-bedst i forhold til andre lande i Afrika.

Her er det dog vigtigt at understrege, at testkapaciteten er begrænset hen over kontinentet.

I Tanzania offentliggør man f.eks. ikke smittetal - her anbefalede den nu afdøde præsident Magufuli dampbehandlinger frem for vacciner.

Rwanda tager nok corona mere seriøst end Tanzania, men udmærker sig ikke særligt i forhold til andre lande tæt i området.

- Landet har, for regionen, et godt sundhedssystem, men har i forhold til vaccine dækning, testning osv. ikke en meget bedre dækning end mange andre lande i regionen, fortæller professor Flemming Konradsen.

Hvis Rwanda var pejlemærket for at blive et gult land, ville verdensdelen have et væsentligt mere nuanceret farvebillede, ifølge Flemming Konradsen.

- Lad os bare sige, at flere andre lande i både Øst- og Vestafrika ville kvalificere sig, siger han.

Andre fortjener samme status

Det kan sagtens være fortjent, at Rwanda er markeret med gul, mener lektor ved Center for Afrika Stig Jensen.

- Administrativt tror jeg på, at Rwanda kan have godt styr på det, da landet generelt har meget kontrol, siger han.

- Men så er der flere afrikanske lande, som burde have samme status, siger Stig Jensen.

Han peger på Gambia og Ghana, der ud over pæne coronatal og ingen karantænekrav også er relativt åbne.

Derudover har både Ghana og Gambia en kritisk presse, der gør det svært for regeringerne at skjule ubehageligheder.

Det samme er ikke tilfældet i Rwanda.

- Vi aner ikke, hvilke udfordringer landet kan have, da der ikke eksisterer en kritisk presse, der kan fortælle os om det, siger lektor Stig Jensen.

Har mange venner

Udenrigsministeriet peger på EU's positivliste, når det skal vurderes, om der skal åbnes for tredjelande.

Her er Rwanda så det eneste land, der ikke har karantænekrav på en uge eller to.

Forklaringen på at Rwanda er det eneste afrikanske land på EU's positivliste på trods af ikke at have de bedste coronatal, kan måske findes i deres internationale forhold, ifølge lektoren ved Center for Afrika.

- Rwanda har generelt været gode til at stille sig selv i en god position internationalt.

- Både for nylig i forhold til Danmark, men også generelt i Europa, hvor især lande som Frankrig og Belgien prøver at gøre det godt igen efter deres involvering i folkedrabet 1994, siger Stig Jensen.

Osteklokke kan have konsekvenser for andre Lektor Stig Jensen frygter, at Danmark ikke kigger grundigt nok omkring sig, når de kigger på genåbningen til andre oversøiske nationer. - Vi er lidt i en osteklokke i Danmark, hvor vi lige nu kun interesserer os for at åbne op for lande, hvor vi har egne interesser. Bare se på hvor hurtigt, at vi fik åbnet op for, at tyskere kunne komme i sommerhus på vestkysten. Det kan få konsekvenser for lande, som f.eks. Gambia og Ghana. - Det er lande, som er stærkt afhængige af turisme og af at drive forretning med europæiske lande. Henrik Specht, General konsul for Gambia: - Vi har ikke så travlt med at få åbnet op fra Danmark lige nu, men skal gerne være gul fra august, hvor folk booker vinterrejser til Gambia. Han vil ikke sammenligne Gambia direkte med Rwanda, men forventer, at Gambia snart bliver gul ud fra, hvor godt det går inde for de gambiske grænser. Vis mere Vis mindre