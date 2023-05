Rygterne svirrer: Er Lukasjenko død?

Er Europas sidste diktator død?

Spørgsmålet formuleres nu på flere internationale læber, efter Belarus' præsident, Alexander Lukasjenko, ikke mødte op til en ceremoni i Minsk.

I stedet var det premierminister, Roman Golovchenko, der måtte oplæse et brev fra præsidenten til den ceremoni, hvor unge belarusere bekender troskab til det gamle flag fra Sovjetunionen, der skal markere Sovjetunionens sejr over Nazityskland i Anden Verdenskrig.

Der var ingen begrundelse for, at Lukasjenko ikke var til stede, men det kommer i kølvandet på, at han - ifølge russiske medier - bad Putin om at blive kørt 100 meter i bil for at lægge blomster på Sejrsdagen. Kort tid efter forlod han arrangementet, skriver Kyiv Post.

Han er syg

Konstantin Zatulin, der næstformand for Dumaens CIS-anliggender, har ifølge russiske Podyom fortalt, at Lukasjenko er syg - dog uden at komme ind på, hvad han fejler.

Meldingen kommer dog, efter Lukasjenko ifølge flere medier blev indlagt lørdag, og flere billeder af præsidenten viser en bandage på højre hånd.

Ifølge Kyiv Post rygtes det, at Lukasjenko har problemer med sit hjerte, og at han oplevede flere hjerteanfald for et par år siden.

Lukasjenkos pressetjeneste har ikke officielt fortalt noget om hans helbred.

Samlingen af tidligere belarusiske efterretningsagenter, ByPol, har til oppositionsmediet Euroradio fortalt, at de er overbeviste om, at Putin og Moskva allerede har udpeget en ny arvtager, skulle Lukasjenko være død eller dø inden længe.

Lukasjenko er Putins tætteste allierede. Foto: Vladimir Smirnov/Ritzau Scanpix

Den sidste diktator

Lukasjenko har mere eller mindre været Vladimir Putins eneste allierede i invasionen af Ukraine, og Belarus-præsidenten har både ladet Putin sende tropper gennem sit land og ligeledes opbevaret atomvåben i landet - tættere på Europa.

Han har været præsident i Belarus siden 1994, og da han blev genvalgt i 2020, udløste det voldsomme protester i landet.

Oprørslederen Svetlana Tikhanovskaja måtte forlade landet af frygt for sin sikkerhed, og ifølge det polske medie Belsat døde mindst 15 personer i optøjerne.

