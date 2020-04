Rystende billeder: Døde lægges i massegrave

Dybt inde i Brasiliens Amazonas-regnskov ligger storbyen Manaus.

Men også her har coronavirus gjort sit indtog. Faktisk i så stort et omfang, at byens begravelsesdepartement har svært ved at følge med. Derfor er man nu begyndt at begrave de døde i kister side om side på et stort areal, der nu er omdannet til en stor massegrav.

Ifølge Manuas' borgmester, Arthur Virgílio, afholder man normalt 30 begravelser i byen om dagen. Det tal er nu steget til cirka 100, advarer han.

Her ses lokale bedemænd begrave den 78-årige Lelito Jose Martins, som døde med coronavirus, på Parque Taruma krikegård. Foto: Bruno Kelly/Ritzau Scanpix

Tirsdag aften slog borgmesteren i et interview med CNN Brazil fast, at sundhedssystemet ikke længere har kapacitet til at behandle flere, selvom de har behov for hjælp, og at byens indbyggere derfor er begyndt at dø i hjemmet.

De bliver nu begravet på den nyoprettede gravplads for coronadødsofre på kirkegården Parque Taruma.

- Det er nødvendigt for at kunne håndtere antallet af begravelser, fortæller Arthur Virgílio til CNN Brazil ifølge VG.

Borgmesteren langer samtidig ud efter landets kontroversielle præsident Jair Bolsonaro, som han mener, ikke gør nok for at hjælpe de hårdt prøvede delstater, der kæmper mod coronavirussen.

- Selvom situationen hos os sandsynligvis er den mest kritiske i hele Brasilien, får vi ingen hjælp fra de føderale myndigheder til at øge kapaciteten og ekspertisen på byens felthospital, siger Arthur Virgílio.

Han forklarer videre, at han vil sende et brev til G7-landene, hvor han vil bønfalde dem om hjælp til at håndtere krisen i Manaus.

Endnu et lig bliver kørt til gravpladsen Parque Taruma tirsdag. Foto: Bruno Kelly/Ritzau Scanpix

Brasiliens nuværende præsident Bolsonaro har ved flere lejligheder omtalt corona som 'en mild forkølelse', ligesom han har fyret sin sundhedsminister og deltaget i demonstrationer mod flere delstaters beslutning om at lukke ned for at begrænse smittespredningen.

Den manglende hjælp til Amazonas-byen Manaus får nu også senator fra Rio de Janeiro Lindbergh Farias op i det røde felt. På Twitter raser han mod Bolsonaro.

'Manaus kirkegård åbner en massegravplads for at begrave døde mennesker med coronavirus. Manglen på massetest er en strategi for at skjule det store antal tilfælde og de mange dødsfald. Ud med Bolsonaro!', skriver senatoren.

Brasilien har i skrivende stund registreret 43.368 tilfælde af coronasmittede, mens dødstallet ifølge tal for Johns Hopkins University lyder på 2761 personer.

