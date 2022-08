Rystende forhold på plejecenter: - Vi føler os magtesløse

Sorte pletter på væggene, snavs og skidt i alle afkroge og mug på kaffekoppen.

Det er de kummerlige forhold, som 67-årige Flemming Sørensen bor under på Dalby Plejecenter i Haslev i Faxe Kommune.

Nu har hans søn fået nok. Bo Sørensen og en af faderens bekendte har derfor den seneste tid optaget flere videoer fra Flemming Sørensens bolig, når de har været på besøg. De viser tydeligt, at rengøring er en by i Rusland i denne specifikke bolig.

De seneste to år har Flemming Sørensen boet på Dalby Plejecenter. Foto: Per Rasmussen

Rystet søn

Bo Sørensen fortæller til Ekstra Bladet, at han gentagne gange har forsøgt at få personalet til at reagere på den mangelfulde rengøring.

Hans far lider nemlig af en hjerneskade og kan derfor ikke tale for sig selv, pointerer han.

- Men det er, som om der er zombietilstande på det plejecenter. Der sker ikke noget, og personalet sidder bare og glor ned i deres telefoner, når man kommer, siger han og fortsætter:

- Vi føler os magtesløse. Når jeg kommer ned og besøger min far, kan jeg konstatere, at der ikke er gjort rent. Han græder og fortæller mig, at han ikke har lyst til at være der. Det er den samme historie gang på gang. Jeg er rystet. Der er pis på gulvet, var det, jeg først tænkte, sidst jeg kom derned. Hvad foregår der?

- Og du er ikke bare kommet på et uheldigt tidspunkt, hvor din far har haft et uheld?

- Det er jo ikke noget, som der ligger der en time. Det ligger der i dagevis, lyder det opgivende fra Bo Sørensen, der mener, at det er en hån, at hans far ikke kan få bedre forhold for de godt 8000 kroner, som han betaler for at bo på plejecentret om måneden.

Flemming Sørensen har brug for mere og grundigere rengøring, end det er tilfældet i dag, mener hans søn. Foto: Per Rasmussen

Høj kvalitet

I en velkomst-folder til nye beboere på Dalby Plejecenter fra 2018, som kan findes på Faxe Kommunes hjemmeside, lyder det ellers, at rengøringen af er høj kvalitet på stedet:

'Der er ansat rengøringspersonale til at udføre rengøring på centeret. Faxe Kommune har lavet en kvalitets-standard, der siger rengøring hver 3. uge. Det er rengøringspersonalet, der laver en konkret og individuel vurdering af behovet i den enkelte lejlighed og tilrettelægger rengøringen herudfra. Er man selv i stand til at hjælpe til med rengøringen eller dele af den, gør man det.'

Optagelser fra Flemming Sørensens bolig tegner dog et andet billede. Den kritisable rengøring har Ekstra Bladet foreholdt Faxe Kommune.

