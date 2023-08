Rystende fund på laboratorium i USA

I USA har myndighederne fundet et ulovligt laboratorium under jorden i et lager i Californien

Det kunne lyde som noget fra en Hollywood-film. Men den er god nok

Ifølge The National Review har de amerikanske myndigheder bekræftet, at de har gjort et utroligt fund under jorden i et lager i byen Reedley i Californien.

Her blev lokaliseret et laboratorium, hvor der blandt andet befandt sig 1000 mus inficeret med alverdens sygdomme.

Alt fra HIV, malaria, covid-19 og mus med E. coli-infektion blev fundet, men hvad i alverden var årsagen til at opbevare 1000 syge mus i en kælder?

Angiveligt var stedet drevet af den kinesiske medicinalvirksomhed Prestige Biotech, men det er fortsat uklart, hvad de mange inficerede mus skulle bruges til.

Mediet San Joaquin Valley Sun har talt med en talsmand fra firmaet, Wang Shaolin, der blot oplyser, at musene var genetisk manipuleret til at blive smittet med covid-19.

Endnu et sted fra det underjordiske laboratorium. Foto: Reedley Code Enforcement

Usædvanligt

Fundet er også blevet bekræftet af byens såkaldte city manager, Nicole Zieba, der er rystet over hændelsen.

- Det her er en meget usædvanlig situation. Jeg har arbejdet for byen i 25 år, og jeg har aldrig set noget lignende, siger hun til et lokalt medie.

Samtidig oplyser hun, at mindst 200 af de 1000 mus var døde. De levende vil blive håndteret af myndighederne.

Fundet i det hemmelige rum under lagerbygningen i Reedley tæt på Fresno blev gjort, fordi den haveslange var monteret ulovligt på stedet.

Det fik myndighederne til at undersøge det nærmere, og her gjorde de det vilde fund.

Retsdokumenter viser desuden, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (CDC red.) har fundet adskillige andre kemikalier på stedet. Her blevet sporet mere end 20 smitsomme sygdomme såsom streptokok-lungebetændelse, hepatitis B og C, klamydia, røde hunde og herpes.