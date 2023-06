Rystende restaurant-besøg: - Det er racistisk

Du er blevet betjent af 'Skæv Øje'.

For en måneds tid siden fejrede Tina Aronro sin datters fødselsdag på restaurant Madklubben på Hack Kampmanns Plads i Aarhus.

God mad og tilsyneladende god betjening. Indtil hun altså så, hvad der var skrevet på kvitteringen.

- Jeg var ude med mine børn og spise tilbage i maj måned for at fejre min datters fødselsdag. Det var fint, hyggeligt, lækker mad og det hele. Og så for en lille uges tid siden, så kom jeg til at se på kvitteringen og ser at der står ’skæv øje’ på den, siger Tina Aronro til Ekstra Bladet.

'Racistisk' kaldenavn

Det hører med til historien, at Tina Aronro har asiatiske rødder. Hun troede derfor først, at kvitteringen var møntet på hende og familien.

Restauranten havde dog en anden forklaring.

- Først tænker jeg om det er rettet mod os. Er det en måde at huske os på? Så tænkte jeg ’ej det kan jo ikke være rigtigt’. Så vi kontaktede madklubben med det samme, og de giver en forklaring om, at det var et internt kaldenavn, og at det kan ses på kvitteringen, at det hentyder til en ekspedient, siger hun.

Hun påpeger samtidig, at hun ikke så skyggen af tjenere med asiatisk afstamning på aftenen. Og at forklaringen ikke gør situationen mere acceptabel.

- Hvis ikke det er møntet på os personligt, så har de da et problem med arbejdskulturen og omgangstonen inde ved madklubben, hvis de tillader, at man kan oprette sig med et kaldenavn, der er så negativt ladet og racistisk, siger Tina Aronro til Ekstra Bladet.

'Utrolig dårlig dømmekraft'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Madklubben i Aarhus.

I en mail til TV2 Østjylland skriver vicedirektør i Madklubben Kristoffer Gleberg:

'Det er udtryk for utrolig dårlig dømmekraft, at en medarbejder er blevet oprettet i vores kassesystem med et sådant kaldenavn. Det er helt og aldeles beklageligt og uforligneligt med den professionalisme, vi stræber efter i Madklubben.'

Han understreger samtidig, at restaurantkæden har gennemgået sine processer for at sikre, at det ikke sker igen.