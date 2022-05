Rystende video fra millionby: - Han er i live!

I Kinas største by lever millioner stadig indespærret på grund af hårde coronarestriktioner.

Meldinger om udbredt sult og desperation er sluppet ud fra Shanghai trods ihærdige forsøg fra styret i Beijing på at begrænse omverdenen i at høre skrækhistorierne fra byen.

Videoer af indespærrede indbyggere, der skriger ud ad deres vinduer, er gået verden rundt.

Nu er en ny rystende video sluppet ud fra Shanghai, der sætter spørgsmålstegn ved myndighedernes voldsomme håndtering af coronapandemien.

Indespærrede indbyggere i Shanghai skriger i frustration ud af deres vinduer.

Kørt til lighus

Videoen, som også er blevet delt af internationale medier som CNN og The Guardian, viser, hvordan en ældre mand, der søndag blev erklæret død af myndighederne, skal fragtes mod ligphuset fra sit plejehjem.

På optagelserne ses sundhedspersonale iført fuldt beskyttelsesdragt trække ligposen med manden i ud af en rustvogn, men da de kigger ind i posen, opdager de, at manden er i live.

- Han er i live! Så du det? I live!, lyder det fra en af dem, ifølge The Guardian, mens en anden råber, at de skal have manden ud af ligposen omgående.

Ifølge lokalregeringen er i alt fem embedsmænd, inklusive plejehjemmets direktør og en læge, blevet afskediget, mens man samtidig har sat gang i undersøgelse.

Den rystende video har spredt sig i Kina, hvor den har skabt chok selv blandt ansatte på en statskontrolleret tv-station.

- Hvem ville nu turde sende deres forældre på plejehjem? Og hvem ville turde bo på plejehjem med ro i sindet, lyder det fra en kinesisk politisk kommentator ifølge The Guardian.

Politibetjente ved et checkpoint i Shanghais Jing'an-distrikt, som stadig er under lockdown. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

Mens størstedelen af Shanghais godt 25 millioner indbyggere i sidste uge fik lov til at forlade deres hjem for at gå på arbejde på byens fabrikker, holdes andre stadig indespærret.

Ifølge CNN er der tale om cirka otte millioner mennesker, som stadig må forblive i deres hjem og sætte deres lid til, at de lokale myndigheder kommer med mad.

Netop myndighedernes fordeling af mad har vakt vrede i befolkningen på det sociale medie Weibo, fordi den ikke kommer hurtigt nok ud., hvilket betyder, at der er udbredt sult i millionbyen.