Sundhedsministerens Nipah-svar

Nipah virus er en zoonose, dvs. en infektion, som overføres til mennesker via dyr (pri-mært flagermus og svin) eller via kontaminerede fødevarer, men som også kan over-føres direkte mellem mennesker. Nipah virus smitter via direkte kontakt og via sekre-ter, og er derfor ikke karakteriseret som en blodbåren sygdom. WHO rapporterer, atman i perioden 1998-2005 har registeret mere end 600 tilfælde af smitte med Nipahvirus hos mennesker, og der har bl.a. været udbrud i hhv. Indien, Bangladesh og Malaysia.

Nipah er en alvorlig sygdom med en høj dødelighed, som bl.a. medfører vejr-trækningsproblemer, hjernebetændelse og kramper. Dødeligheden er estimeret til 40-75%. WHO har udarbejdet en liste over sygdomme (WHO blueprint priority diseases list),som der er særlig opmærksomhed på i det internationale samarbejde i forhold til atforebygge fremtidige epidemier.

Nipah virus er inkluderet på denne liste sammenmed sygdomme som Ebola, Zika, Nipah, MERS-CoV, SARS og sygdom X, hvor sidst-nævnte repræsenterer behovet for at forberede sig på en ukendt sygdom, der kanforårsage en alvorlig epidemi. Der er en international bekymring ift.

Nipah virus pågrund af risikoen for at virus på et tidspunkt kan mutere til en mere smitsom form