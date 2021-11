Rystet af voldtægtssag i inderkredsen

En voldtægtssag er kommet helt tæt på den franske præsident Emmanuel Macrons gemakre.

Sagen skulle have udspillet sig umiddelbart efter en afskedsreception ved Élyséepalæet, hvor præsidenten selv var til stede.

Det skriver det franske medie Libération.

En kvindelig soldat fra præsidentens forsvarsstab har politianmeldt en mandlig kollega for at have voldtaget hende.

Kvinden anmeldte voldtægten samme aften, og efterforskningen har siden været i gang.

Sagen har rystet ledelsen i palæet. De har efter eget udsagn handlet prompte på anklagen. ´Det betyder blandt andet, at den mandlige soldat er blevet flyttet 'langt væk fra Élyséepalæet', oplyser en talsmand for præsidenten til Libération.

De to involverede soldater var ansat i sikkerhedskontoret ved præsidentpaladset.