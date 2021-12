Rystet hundeejer advarer andre hundeejere

Det var med ønsket om, at hunden også skulle kunne mærke, at det er jul, at Betinna Sørensen fra Silkeborg købte en julekalender med kødben i Harald Nyborg til sin ti år gamle hund, Blackie.

Men den daglige fornøjelse for hunden er nu brat stoppet.

For da Betinna Sørensen i går sad med Facebook, faldt hun over et opslag fra en bruger, der postede et billede af en julekalender magen til den, som Blackie har. Inden i et af kødbenene fra julekalenderen havde brugeren fundet en lille skrue.

- Jeg beslutter med det samme, at Blackie ikke skal have resten af sin julekalender, og så begynder jeg at åbne alle lågerne og knække de her ben, fortæller Betinna Sørensen til TV 2 Østjylland.

Hun finder både tykke snore, blå elastikker, og bløde plastikstykker inden i kødbenene.

- Jeg var dybt rystet. Det er fuldkommen sindssygt. Det kan godt være, at det var en julekalender til 30 kroner, men jeg gik da ud fra, at den var i orden og godkendt, når den sælges herhjemme, siger Betinna Sørensen.

Betinna Sørensen lavede straks derefter et opslag på sin egen Facebook-profil, hvor hun advarer andre hundeejere om julekalenderen.

Opslaget er på nuværende tidspunkt blevet delt 625 gange, og blandt de 250 kommentarer under opslaget deler andre også, at de har fundet forskellige genstande i deres hunds julekalender.

- Jo flere det kommer ud til, jo bedre. Jeg får så mange privatbeskeder og kommentarer fra folk, der har fundet det samme, siger Betinna Sørensen.

Hun har efterfølgende også kontaktet Harald Nyborg i Silkeborg, hvor hun købte kalenderen. De oplyser til TV2 Østjylland, at kalenderen ikke længere er at finde på hylderne i butikken, men henviser derudover til Harald Nyborgs direktør for yderligere kommentarer.

Direktør, Arne Gerlyng-Hansen, er endnu ikke vendt tilbage på TV 2 Østjyllands henvendelse.

Søndag formiddag kontaktede Betinna Sørensen desuden Fødevarestyrelsens vagttelefon for at gøre dem opmærksomme på problemet. Fødevarestyrelsen bekræfter til TV 2 Østjylland, at de har modtaget en forbrugerhenvendelse.

Fødevarestyrelsen fortæller desuden, at de har været i kontakt med Harald Nyborg, som oplyser, at de har bremset salget af julekalenderen. Fødevarestyrelsen vil i den kommende uge undersøge sagen nærmere.

Betinna Sørensen frygter, at det kan gå rigtig galt, hvis ikke alle hundeejere, der har købt julekalenderen, opdager indholdet af kødbenene.

- Det undrede os faktisk, at vores egen hund kastede op de første par dage i december. Det plejer hun ikke at gøre, og nu har jeg da en klar mistanke om hvorfor, siger Betinna Sørensen.

- Det gør så ondt i mit hjerte ved tanken om, hvad der kan ske. Også hvis der er nogle, der ikke er så ressourcestærke, som vi er, der har købt kalenderen til de 30 kroner, og så kan ende med at stå med en rigtig stor dyrlægeregning, fortsætter hun.

Den grimme forskrækkelse har gjort, at Betinna Sørensen til næste jul vil kigge andre veje, når Blackie skal forkæles.

- Jeg tænker, at jeg aldrig nogensinde skal købe en færdiglavet julekalender til min hund igen. Jeg kommer selv til at lave dem med ingredienser, som jeg ved hvad er, afslutter Betinna Sørensen.