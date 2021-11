Rystet - men glemmer du ikke noget?

SF-formand Pia Olsen Dyhr er rystet over Søren Pape og Jakob Ellemanns mistillid til politiet, og hun sammenligner sine to kolleger med Trump. Men for tre år siden var hun selv ude med riven efter ordensmagten

En gammel myte beskriver, hvordan guldfisk kun kan huske i tre sekunder.

Og det fænomen gælder tilsyneladende også partiformænd i SF, der dog har plads nok på harddisken til at huske tre år tilbage. I hvert fald når det gælder mistillid til politiet.

Onsdag kom det frem, at politiet ikke har kunnet genskabe Mette Frederiksen og hendes disciples sms'er, og det fik Søren Pape og Jakob Ellemann-Jensen til at udtrykke mistillid til politiet og blandt andet kræve et nyt forsøg på at genskabe de måske mest omtalte sms'er i danmarkshistorien.

Men det fik SF's partiformand til tasterne på Twitter.

Derudover spurgte hun i et svar længere nede, om hun nogensinde havde udtalt mistillid til politiet, og hun svarede selv: aldrig.

Men for tre år siden har hun selv sammenlignet politiets rolle i Tibetkommissionen med noget, der hører til i en bananrepublik. Det gjorde hun et et opslag på Facebook 7. juni 2018.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra Pia Olsen Dyhr. Vi har været i kontakt med SF's presseafdeling, der henviser til, at alle spørgsmål om sms-sagen skal gives til Karina Lorentzen.

Da retsordføreren næppe kan svare på spørgsmål om Pia Olsens Dyhrs tweets og Facebook-opslag, har vi igen anmodet om et interview med formanden. Hun har dog 'vanvittigt travlt', er meldingen.

Ellemann: Tror ikke på hende

Jakob Ellemann-Jensen var onsdag aften i TV Avisen på DR, hvor han blev spurgt om følgende:

- Tror du ikke, hun (Mette Frederiksen red.) taler sandt?

- Nej, det tror jeg ikke, hun gør. Statsministeren har ved flere lejligheder haft en lemfældig omgang med sandheden, lød svaret fra Jakob Ellemann Jensen, der samtidig var kritisk over for timingen.

Selv om Justitsministeriet allerede 12. november havde fået besked fra politiet om, at det ikke var muligt at genskabe sms'erne, så blev det først meldt ud onsdag. Under 24 timer efter valgstederne var lukket i kommunerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Mette Frederiksen må godt nok være bange for danskernes reaktion, når regeringen tilbageholder central information om slettede sms’er til dagen efter valget, siger Søren Pape Poulsen til B.T.

- Politiet er dygtige, men hvis der findes endnu dygtigere eksperter i private firmaer, så skal de også have mulighed for at genskabe sms’erne. Den her skandale skal vi gøre alt for at komme til bunds i, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Joachim B. Olsen mener, at det er et kæmpe problem for regeringen, at sms'erne ikke kan genskabes - og så finder han også, at nyheden kom på et utrolig belejligt tidspunkt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens udgave af 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcastapp. Brian Weichardt og Joachim B. Olsen forsøger at få svar fra tre ministerier, og i denne uge er de rykket ud af studiet og går rundt på Slotsholmen.