S-ordfører om dukke-afbrænding: - Alvorlig radikalisering

S-ordfører kalder miljøet i lørdagens voldelige demonstration for ’alvorligt radikaliseret’ og sender samtidig ros mod politiet for hurtige anholdelser i dukke-afbrænding

Jesper Petersen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet, tolker dukke-afbrændingen under gårsdagens demonstration, som et alvorligt skred på måden at demonstrere på.

Det er uset i dansk kontekst, at der direkte bliver opfordret til at begå alvorlig kriminalitet mod folkevalgte politikere.

S-ordfører rasende over Mette F.-dukke: 'Fy for pokker'

- Jeg må nok desværre konstatere, at der er sket en alvorlig radikalisering af det her meget sammensatte miljø.

- Jeg er glad for, at efterretningstjenesten er opmærksomme og tager det alvorligt. Og finder ud af i hvilken grad, der er en egentlig risiko for folkevalgte i Danmark fra det her miljø, siger Jesper Petersen til Ekstra Bladet.

Stadig rystet

Jesper Petersen er stadig rystet over lørdagens afbrænding. Han kalder det 'ubehageligt og urovækkende' at være vidne til, men er begejstret for politiets hurtige arbejde med at få anholdt to personer.

Dukke-afbrænding: Tre anholdt for trusler mod statsministeren

- Jeg må sige, at jeg synes, det er positivt og rosværdigt af politiet og efterretningstjenesten, at de så hurtigt har været i stand til og finde dem, man formoder er ansvarlige, siger Jesper Petersen til Ekstra Bladet.

En dukke forstillende Mette Frederiksen har skabt bred forargelse. Dukken var påklistret en besked, hvor der står 'Hun må og skal aflives'. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ret til at demonstrere

De 400-500 mennesker, der demonstrerede lørdag er i sin gode ret til at demonstrere.

Kæden hopper dog af for Jesper Petersen, når fredelige demonstrationer vender sig over i voldsomme sammenstød med politiet og trusler mod folkevalgte politikere.

- Man har ret til at demonstrere i Danmark. Og det har de her mennesker jo også. Men det her er alligevel usædvanligt og meget langt over stregen.

- Jeg havde simpelthen ikke troet på, at vi skulle se det her i Danmark, hvor der direkte blev opfordret til at begå alvorlig vold mod en folkevalgt - i det her tilfælde landets statsminister, siger han.

Modstandere tager Mette F. i forsvar: - Uanstændigt!