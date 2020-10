S-ordfører om topembedsmand: - Hun bruger magt som forventet

Ved du noget om sagen? Skriv til tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, lagde sidste år pres på toppen af dansk politi i en privatsag, hvor hun var anmelder.

Dengang var hun departementschef i Justitsministeriet, og efter et opkald til rigspolitichefen om sagen fik hun ifølge eksperter og tidligere anklagere særbehandling af Københavns Politi.

Hverken Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, eller Københavns Politi har ønsket at stille op til interview i sagen.

Så Ekstra Bladet ringer i stedet til Socialdemokraternes retsordfører, Jeppe Bruus.

I første omgang ønsker han ikke at udtale sig om sagen.

- Det har jeg ikke umiddelbart nogen kommentar til.

Men er det ikke principielt forkert, at vi her har en højtstående embedsmand, som får særbehandling?

- Med alt respekt for dine spørgsmål, så vil jeg ikke kommentere på en enkeltsag, som jeg ikke ved noget som helst om.

Men jeg har jo lige fortalt dig, hvad den handler om?

- Ja, og al respekt for din udlægning af det, men jeg kommenterer faktisk ikke på enkeltsager. Det har jeg ikke gjort i nogen sammenhænge, og det kommer jeg heller ikke til at gøre her.

Du har aldrig kommenteret på en enkeltsag?

- Ikke hvor jeg som sådan går ind i selve sagen. Altså jeg kommenterer på det principielle i sager. F.eks. Dianalund-sagen. Der kommenterer jeg ikke på sagens indhold, men mere det principielle i lovgivningen.

Topembedsmand blev lynserviceret på 29 dage – Martin måtte vente 454 dage

Jeppe Bruus i selskab med Mette Frederiksen, Nicolai Wammen og Jesper Petersen.

Tidslinje over forløbet 23. juni 2019: Barbara Bertelsen politianmelder gadeuorden som privatperson. 23. juni 2019: Barbara kontakter chefen for Rigspolitet med en 'bekymring for, om alle oplysninger var videreformidlet, og om politiet gjorde nok for at finde mulige forurettede og gerningsmænd.' 23. juni 2019: Rigspolitichefen kontakter Københavns Politi, som på den baggrund ringer til tre hospitaler for at finde mulige ofre. 23. juni 2019: Københavns Politi foretager afhøring af Barbara Bertelsen. 24. juni 2019: Københavns Politi foretager afhøring af en anden anmelder. 24. juni 2019: Københavns Politi forsøger at indhente videoovervågning. 25. juni 2019: Indhentning af videoovervågning 28. juni 2019: Afhøring af muligt vidne. 28. juni 2019: Videoovervågning gennemses, men uden resultat. 22. juli 2019: Brev til Barbara Bertelsen om, at efterforskningen standses. Vis mere Luk

Tre timer senere ringer retsordføreren dog tilbage. Efter at have reflekteret en smule vil han gerne kommentere dele af sagen.

- Jeg synes, at det er forventeligt, at når man har en central og ledende position i politiet og er vidne til noget, at man så gør, hvad man kan for, at den sag behandles grundigt.

Men hvorfor skal Københavns Politi prioritere denne her sag højere end andre voldssager?

- Det skal gerne være sådan, at alle voldssager får en høj prioritet, men jeg vil da forvente, at nogen, der sidder så centralt placeret og som er vidne til noget, at de gør, hvad de kan, for der faktisk sker noget. Selvfølgelig har hun en anden adgang end almindelige borger, og derfor kan man forvente, at hun gør noget ekstra.

Der er dagligt masser af sager af denne karakter. Skal hun også fremskynde dem?

- Nej, for det her er en sag, hun selv er involveret i, og det er en anden situation, synes jeg.

Jeg prøver lige igen. Hvad mener du om, at Københavns Politi prioriterer hendes sag fremfor andre?

- Jeg kan ikke forholde mig til det konkrete i sagen – men det, at hun gør, hvad hun kan, for at få belyst sagen, er forventeligt.