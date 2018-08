S-politikers søn brugt i reklame for Venstre: - Det er fandeme absurd

Den socialdemokratiske politiker Niels E. Bjerrum fik sig noget af en overraskelse, da han opdagede at hans lille søns ansigt bliver brugt til at promovere et nyt regeringsforslag

Det socialdemokratiske medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Niels E. Bjerrum, er havnet i en lidt speciel situation - i hvert fald, hvis han selv skal sige det.

- Det er fandeme absurd. Jeg synes min søn er en smuk og smart lille dreng, men at han skulle ende som reklame for Venstre havde jeg ikke troet - særligt ikke som søn til en socialdemokratisk politiker, siger han til Ekstra Bladet.

Hans lille dreng Vitus er nemlig blevet ansigtet på et nyt reklamefremstød fra Venstre, som Lars Løkke Rasmussen har offentliggjort på Instragram.

Det sker efter, at han sammen med Børne- og Socialminister, Mai Mercado, har været på besøg i den børnehave, hvor Niels E. Bjerrums søn går til dagligt.

Niels E. Bjerrum, der er Folketingskandidat for Socialdemokratiet, var nede for at hente sin søn i børnehaven, da personalet glædeligt kunne meddele, at hans søns billede var blevet brugt af selveste den danske statsminister, og at billedet var at finde på Instagram.

Det fik den socialdemokratiske politiker på tasterne, hvorefter han forfattede nedenstående tweet.

Kan godt blive lidt træt over, at det er min søn der tilfældigvis havner på det billede der skal legitimere det valgkampsstunt @larsloekke har gang i, hvor der skæres dybt i velfærden med den ene hånd, og gives skattelettelser og almisser med den anden #dkpol #dkmedier @Spolitik pic.twitter.com/QRTJM4oOyr — Niels E. Bjerrum (@NielsBjerrum) 24. august 2018

'Kan godt blive lidt træt over, at det er min søn, der tilfældigvis havner på det billede, der skal legitimere det valgkampsstunt Lars Løkke har gang i, hvor der skæres dybt i velfærden med den ene hånd, og gives skattelettelser og almisser med den anden, skriver den 39-årige politiker på Twitter.

'Morsomt og en smule bittersødt'

Da Ekstra Bladet lørdag fangede Niels E. Bjerrum på en telefon, stod det dog hurtigt klart, at han ikke var bitter på hverken Statsministeren, Venstre eller personalet i institutionen, der et døgn forinden havde sendt en varsel ud omkring besøget til forældrene.

- Jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ud af det, for det er mest af alt bare morsomt og måske en smule bittersødt. Jeg er sikker på, at Vitus har haft en dejlig eftermiddag sammen med Lars Løkke, og mit ærinde er ikke at gå efter de travle pædagoger, der forvejen har så meget at se til, forklarer Niels E. Bjerrum til Ekstra Bladet.

Lars Løkke Rasmussen og Mai Mercado var på besøg i børnehaven for at offentliggøre, at regeringen vil afsætte yderligere en milliard kroner til landets børneinstitutioner, og dette tiltag mener Niels E. Bjerrum er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

- Det er godt, at den gode statsminister vil sende flere penge afsted mod vores børneinstitutioner, men man går her ét skridt frem og otte tilbage, fordi der tidligere er blevet skåret så meget på normeringerne. Men en milliard er en milliard, og det er bestemt et skridt i den rigtige retning, siger Niels E. Bjerrum, der ser frem til en dag at kunne fortælle den sjove historie til sønnen Vitus.

- Når min søn er 18, og Mette Frederiksen forhåbentlig har været statsminister i 16 år, bliver det en skæg historie at fortælle, lyder det fra en smågrinende Niels E. Bjerrum til Ekstra Bladet.