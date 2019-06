S-tog holder stille

Flere steder i Storkøbenhavn holder S-togene lige nu stille.

Det er tilsyneladende på grund af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, oplyser DSB.

Lokofører Thomas Boldt fortæller, at arbejdet er blevet nedlagt, fordi lokoførerne holder fagligt møde.

Ifølge TV2 siger Jan Aasberg, der er næstformand i tillidsgruppen, at der er 'ingen tillid til ledelsen.'

Det faglige møde kommer - ifølge Thomas Boldt - fordi lokoførerne ikke har fået hele deres løn.

- Vi har fået at vide, at de ikke kan udbetale vores særlige ydelser før næste uge. For mit vedkommende er det op til 20 procent af min løn, jeg ikke kan få udbetalt.

De særlige ydelser er blandt andet tillæg for at køre på ydertidspunkter.

- Der er åbenbart kludder i deres it-systemer, siger Thomas Boldt, der har været lokofører i 16 år

Lokoførerne holder fagligt møde frem til klokken 11. Efterfølgende vil de ifølge Thomas Boldt vurdere, om de skal genoptage arbejdet.

- I halvandet år har vi gået og ventet på at få nogle lokalaftaler - men dem har vi ikke set skyggen af, siger han.

- Så siger de gudhjælpemig, at de først bliver implementeret ved årets udgang.

- Der er jo ikke nogen, der ønsker at udsætte passagererne for det her, men vi kan ikke blive ved, siger han.

DSB skriver på Twitter, at de ikke har nogen tidshorisont for, hvornår togene igen begynder at køre igen.

S-togene holder i øjeblikket stille. Vi har desværre ingen tidshorisont for, hvornår trafikken genoptages. pic.twitter.com/Vk5FagdQ86 — DSB (@omDSB) June 28, 2019